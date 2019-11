Nove podrobnosti iz ločitvene vojne zakoncev Zmaga in Monike Jelinčič #video

Nove podrobnosti iz umazane ločitvene vojne zakoncev Zmaga in Monike Jelinčič. Incident pri dolgoletnem skupnem odvetniku in čustveno pismo njenega novega partnerja. Je Rok Miklič dokumente o davčnih postopkih svoje nove partnerice res na silo odtujil iz odvetniške pisarne, ki v ločitvenem postopku sicer zastopa Zmaga Jelinčiča? In zakaj je novi partner Monike Jelinčič s svoje strani na Facebooku tako ekspresno umaknil čustveni zapis, "da je življenje prekratko in ga moramo živeti vsak dan, kot da je zadnji".

Do naslednjega ločitvenega spopada med prvakom SNS Zmagom Jelinčičem Plemenitim in Moniko Zupanc na sodišču manjkata še dva tedna. A to še zdaleč ne pomeni, da se bitka ne nadaljuje. V ponedeljek se je Monika Zupanc s svojim novim partnerjem Rokom Mikličem zglasila pri Jelinčičevem odvetniku po sodni spis.

"Moja nekdanja žena in njen ljubimec sta prišla tja, vzela zadevo, potem sta dvakrat odrinila tistega uslužbenca, pobasala in šla stran," pripoveduje Jelinčič. Spisa, ki naj bi ga Miklič odnesel, Monika Zupanc ne potrebuje na okrožnem temveč upravnem sodišču, kjer se še vedno nadaljuje pravdanje. Ob nakupu parcele v Semedeli ji je davčna uprava zaračunala več kot četrt milijona evrov davka, denar želi nazaj.

"Ljubezen je bila močnejša"

Rok Miklič, ki je nekdanjo Jelinčičevo spoznal na enem od padalskih tečajev, se je na Facebooku prvič javno odzval o njej. "Ljubezen do nje je vedno grenak priokus. Razdiral sem nekaj, za kar sem vedno trdil, da je nekaj svetega. Vendar kljub temu občutku krivde nisem naredil koraka nazaj in se umaknil, saj je bila ljubezen močnejša. Spoznal sem, da sem s tem dejanjem svoji ljubljeni osebi končno odprl oči, jo rešil okov," je zapisal.

Vložil kazensko ovadbo in dal prijavo na odvetniško zbornico

Istočasno je tudi zanikal tatvino. "Zaradi obrekovanja in fizičnega napada, ki se je zgodil name, so bile danes vložene kazenske ovadbe ter prijavi na odvetniško zbornico. V izogib dvomom o verodostojnosti in resničnosti moje izjave in ovadb sem pripravljen opraviti poligrafski test," je dodal. Jelinčičev odvetnik naj bi šele danes podal prijavo na policijo, kjer pa, neuradno, Mikličevo že imajo.