Notranje ministrstvo: Župan Moravč prekoračil svoja pooblastila

Kaj natanko je storil Balažic? Na območju občine Moravče je prepovedal vsakršno javno zbiranje, kot so zasebne zabave, maše, športna udejstvovanja in tako dalje. Prav tako bo do nadaljnjega za fizične osebe zaprta stavba občine, prepovedal je še uporabo notranjih prostorov gostinskih lokalov. Svoje poteze je utemeljil z naraščanjem števila okuženih z boleznijo covid-19.

V luči dogajanja v Moravčah so se oglasili tudi na ministrstvu za notranje zadeve, kjer poudarjajo, da glede na zakon o nalezljivih boleznih in zakon o javnih zbiranjih vsakršne ukrepe za obvladovanje nalezljivih bolezni določa vlada, vključno s prepovedjo gibanja, zbiranja in druženja ljudi na določenem območju.

Poleg ministrstva se je o tematiki izrekel vladni govorec v času pandemije, Jelko Kacin. Poudaril je, da glede na epidemiološko sliko Moravč ukrepi župana niso utemeljeni, za ravnanje pa nima pooblastil. Kot poroča STA, je še dodal, da ni potrebe po tem, da župani uveljavljajo nekaj, o čemer je že odločila vlada.

Poleg ministrstva je kritičen do Balažica bil tudi Jelko Kacin Foto: Daniel Novakovič/STA

"Vlada od začetka epidemije ni dovolila in še vedno ne dovoljuje obratovanja nočnih lokalov in diskotek. Tudi ko gre za način strežbe v lokalih, so usmeritve NIJZ zelo jasne," je še poudaril Kacin. Jasno se je izrekel tudi o zaprtju občinske stavbe: "Župan ve, da je občina zaprti prostor, zato lahko vztraja pri tem, da imajo ljudje v njem masko, ne more pa preprosto prekiniti dela." Prav tako je mnenja, da gre pri postopanju župana za kršitev pravice državljanov, da uporabljajo storitve lokalne samouprave. Dodaja, da bo vlada spremenila ukrepe, če bi se razmere zaostrile.

Minister za notranje zadeve v odhodu Aleš Hojs pa je na novinarski konferenci imel nekoliko drugačen pogled na razmere v Moravčah. ''Nisem pravnik in v tem trenutku ne morem komentirati, ali imajo županove poteze pravno podlago, vsekakor pa se z vidika zajezitve širjenja epidemije zdi odločitev prava," je dejal. Poudaril je še primer podobnega postopanja župana Šmarja pri Jelšah, ki je zaprl šolo po lastni presoji: "Nastal je vik in krik, kako je to neustavno in nesprejemljivo, a se je zapora izkazala kot pravilna.''

Minister v odhodu se strinja z odločitvijo župana Moravč Foto: STA