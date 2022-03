Notranja vrata LIP BLED

Oglasno sporočilo

Slovensko podjetje LIP BLED že 75 let razvija in izdeluje notranja vrata, ki temeljijo na naravnem videzu in videzu strukture lesa. Njegovo vzdrževanje in negovanje je enostavno, vidne grče in razpoke pa izžarevajo edinstvenost, modrost in dolgoživost.

LIP BLED sledi sodobnim smernicam in linijam notranjih vrat in dodatno bogati svoj program. Kot novost sodobnega opremljanja predstavlja linijo KLASIK MATLINE, čudovito kombinacijo oreha in hrasta, ki ponazarjata simbol moči, modrosti in dolgoživosti.

Če želite v svojem domu doseči naraven in hkrati moderen videz, je vsekakor dobra odločitev furnir, ki je proizvod žaganja, rezanja ali luščenja hlodovine. Ti postopki omogočajo ekonomično izrabo hlodovine, videz narave in masivne površine končnega izdelka z vsemi naravnimi lastnostmi.

Če imate stisko s prostorom, so odlična rešitev drsna vrata SLIDELINE, ki z nevidnimi vodili pripomorejo, da je prostor še bolj odprt in eleganten.

Proizvodnja notranjih vrat pa je naredila še en pomemben tehnološki korak naprej. Če namreč imate kovinski podboj, vgrajen v steno, in bi ga radi zamenjali, LIP BLED priporoča RENOVACIJSKI PODBOJ. Z renovacijskim podbojem ga lahko oblečete v novo preobleko in dobili boste čisto nova vrata, ki se zlijejo z okolico in dajejo občutek popolne usklajenosti. In to brez večjih gradbenih del. Bodite IN!

Preverite celoten katalog notranjih vrat LIP BLED!

Podjetje LIP BLED je strokovnjak tudi na področju vhodnih vrat in vseh vrst talnih oblog. Njihovo ponudbo najdete tudi med 6. in 10. aprilom 2022 na sejmu DOM v Ljubljani. Prijazni svetovalci podjetja vam bodo pomagali z nasveti pri sami izbiri in vam predstavili še druge številne novosti. Do 22. aprila pa lahko v vseh poslovalnicah LIP BLED po Sloveniji izkoristite sejemske popuste.





