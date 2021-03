V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) doslej porabljenih več kot 174.000 odmerkov cepiva proti covidu-19. 123.087 oseb je bilo cepljenih s prvim odmerkom, 51.406 pa z drugim, je razvidno iz podatkov, objavljenih na spletni strani NIJZ. Medtem so v Sloveniji po angleški in južnoafriški različici potrdili še nigerijsko različico novega koronavirusa.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je namreč danes objavil podatke, po katerih je v Sloveniji neporabljenih skoraj četrtina dostavljenih odmerkov cepiv proti covidu-19. Po teh podatkih je v Slovenijo doslej prišlo nekaj manj kot 190.000 odmerkov cepiv proizvajalcev AstraZeneca, Moderna in Pfizer/BioNTech, skupno pa je doslej porabila 144.000 odmerkov dobavljenih cepiv ali 76,1 odstotka, je poročala STA.

Z NIJZ so kasneje za STA pojasnili, da na ECDC pošiljajo podatke enkrat tedensko za pretekli teden. "Zato so podatki, ki so danes objavljeni na spletni strain ECDC, nižji kot je dejansko število cepljenih v Sloveniji," so zapisali.

Na poročanje STA se je popoldne na družbenem omrežju Twitter obregnil tudi premier Janez Janša.

Izvajalci cepljenja imajo rok 48 ur za vnos podatkov. To je bilo že velikokrat pojasnjeno. Objavljeni podatki na spletu zato ne odražajo realnega stanja na dan objave. @STA_novice namerno zavajajo, čeprav jih prisilno plačujejo davkoplačevalci. https://t.co/8MHG9AmVIQ — Janez Janša (@JJansaSDS) March 2, 2021

Z NIJZ so še pojasnili, da cepivo v Slovenijo dobavljajo vsak teden, in sicer različna cepiva ob različnih dnevih, priprava cepiva za transport in cepljenje pa se ne moreta zgoditi v istem dnevu. Hkrati na NIJZ opažajo zamude pri vnosu podatkov o cepljenih v informacijski sistem. "Vse navedeno lahko privede do odstopanj med številom dobavljenih cepiv in uradnim podatkov o številu cepljenih," so pojasnili.

V Sloveniji potrdili več primerov nigerijske različice koronavirusa

Po angleški in južnoafriški različici so v Sloveniji potrdili še nigerijsko različico novega koronavirusa, za zdaj pri sedmih osebah, je poročal POP TV. Za zdaj ne kaže, da bi ta različica povzročala težji potek bolezni, podobno kot pri južnoafriški pa naj bi se z njo lahko okužili kljub preboleli bolezni oziroma cepljenju.

Nigerijsko različico koronavirusa so odkrili v laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kar so jim v bolnišnici tudi potrdili. Podatke, dostopne v mednarodni bazi, pa je prvi razkril Sebastian Pleško s Sledilnika za covid-19, je poročala televizija. V Kranju naj bi šlo za primer sedemletne deklice, v laboratoriju iz Maribora 56-letne ženske, v Novem mestu pa osemletnega dečka. Danes so tem primerom dodali še štiri, kar je skupaj najmanj sedem.

Pleško je ob tem za televizijo opozoril, da nigerijska različica virusa tako kot južnoafriška vsebuje mutacijo, ki naj bi zmanjšala učinkovitost protiteles. "Kljub temu, da smo virus na primer preboleli, se lahko ponovno okužimo," opozarja.

Razkril je tudi, da naj bi bila južnoafriška različica v Sloveniji potrjena že 9. februarja, in sicer pri 54-letnem moškem, torej še preden se je z njim okužil mariborski zdravnik, ki se je vrnil iz Namibije.