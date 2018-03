Neznanca oropala ljubljansko pošto in poškodovala zaposleno

Včeraj zvečer sta neznanca na območju Bežigrada oropala poštno poslovalnico in pri tem poškodovala zaposleno. Z več sto evri gotovine sta pobegnila neznano kam, sporočajo s Policijske uprave Ljubljana. Rop se je zgodil tudi v kiosku na Kvedrovi cesti.

Storilca sta odtujila več sto evrov gotovine in s kraja dogodka pobegnila neznano kam. Foto: STA

Okoli 19. ure so policiste PU Ljubljana obvestili o ropu poštne poslovalnice in odpravili so se na kraj dogodka.

Ugotovili so, da sta zamaskirana neznanca vstopila v prostore pošte in od zaposlene z grožnjami zahtevala gotovino. Pri tem jo je storilec tudi udaril.

Storilca sta nato sama odtujila več sto evrov gotovine in s kraja pobegnila neznano kam. V času ropa sta bili v poslovalnici dve zaposleni, ena je utrpela lažje poškodbe.

Policisti zbiranje obvestil nadaljujejo tudi danes, še poročajo.

Kraja cigaret iz kioska

S policijske uprave pa sporočajo tudi, da so danes okoli 2. ure neznanci vlomili v prodajni kiosk na Kvedrovi cesti v Ljubljani in odtujili cigarete, nato pa pobegnili v smeri Beblerjevega trga. S tem so podjetje oškodovali za dva tisoč evrov.