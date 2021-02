Neverjetno, a resnično: Po Goriškem kradel defibrilatorje

Policija je v zadnjih dneh obravnavala več primerov tatvin defibrilatorjev na Goriškem. Neznani storilec je aparate zamenjal in jih nadomestil z nemškimi, ki ne zadostujejo slovenskim predpisom. V dogodkih je nastalo za več tisoč evrov škode, okoliščine in motiv za dejanja pa policija še preiskuje.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so v minulem tednu obravnavali tatvino petih defibrilatorjev na območju Goriških brd. Poleg omenjenih kaznivih dejanj so novogoriški policisti konec prejšnjega tedna oziroma v petek, 5. februarja, obravnavali tatvino še sedmih defibrilatorjev AED v več naseljih na območju Banjške in Trnovske planote.

Tudi v teh primerih je šlo za podoben način storitve kaznivih dejanj, ko je neznani storilec omenjene aparate zamenjal oziroma jih nadomestil z drugimi − nemškimi, in sicer tudi z drugim tipom aparata, ki ne zadostuje slovenskim predpisom.

Policija prosi za pomoč

S tem nezakonitim dejanjem je neznani storilec lokalnim oblastem povzročil materialno škodo za več tisoč evrov. Okoliščine in motiv kaznivega dejanja policija še preiskuje, o kaznivih dejanjih tatvine pa so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Prav tako policijska preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja tatvine drugih nameščenih aparatov.

Policija okoli dogodkov in razjasnitev okoliščin poziva vse, ki bi o tatvini imeli kakršnekoli koristne informacije, da se zglasijo na policijski postaji na naslovu Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica ali pišejo na elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si oziroma pokličejo na telefon (05) 303 44 00. Lahko se zglasijo tudi na katerikoli drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 12 00, so ob tem še pozvali na Policijski upravi Nova Gorica.

Aparat, s pomočjo katerega lahko rešimo življenje

Avtomatski zunanji defibrilator je naprava, ki s pomočjo električnega sunka lahko ponovno požene srce in s tem tudi reši življenje. Omenjena naprava je enostavna in povsem varna ter jo ob sledenju navodilom lahko uporablja vsakdo. Zgodnja defibrilacija je ključna za preživetje bolnikov s srčnim zastojem.