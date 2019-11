Nesreča vojaškega letala: "Letenje pod žicami verjetno ni bilo namerno"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalcem naselja Bukovje pri Dravogradu je v sredo dopoldne nenadoma zmanjkalo elektrike. Vse, kar so slišali nekaj trenutkov pred tem, je bil hiter prelet vojaškega letala pilatus PC 9. Po do zdaj znanih podatkih je letalo ob izredno nizkem preletu čez Dravo z zadnjim delom zadelo v žico daljnovoda, ki je napeljan čez reko. Medtem ko domačini opozarjajo, da je bil prelet nevaren in da je najverjetneje šlo za letenje pod žicami, predstavniki vojske razlagajo, da takšen prelet verjetno ni bil nameren.

Ljudje, ki živijo tik ob prizorišču sredinega incidenta, sestavljajo scenarije, kaj bi lahko šlo narobe. "Po moji logiki je moral leteti spodaj, da je z repom lahko zadel samo eno žico. Zagotovo se ne bi mogel dvigniti zadnji čas, da bi šel čez, ampak je šel spodaj, če je bil tako nizko," je za Planet pojasnil domačin Ivan Gologranc.

Žice nadzemnega električnega voda so delavci že popravili. Po poročanju Planeta je bil daljnovod na kopnem nekje na višini od šest do osem metrov, čez Dravo pa se ta višina precej poveča. "Ne vem, kaj mu je bilo, da je spregledal žice, oziroma kakšen je bil njegov namen," je dodal Gologranc.

Policisti so bili po besedah krajanov na prizorišču nesreče tudi danes zjutraj, a na policiji dodatnih informacij o poteku preiskave ne razkrivajo. Namestnik poveljnika 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske, major Gregor Virant, je za Planetovo rubriko Zakulisno povedal, da so v vojski takoj po dogodku sprožili preiskavo. "Kakršnikoli izsledki bodo na voljo po končani preiskavi, vse preostalo so špekulacije," je dejal Virant.

Na vprašanje, kaj morajo piloti Slovenske vojske upoštevati pri nizkih preletih, je Virant odgovoril, da je nizko letenje najzahtevnejša oblika letalskega usposabljanja: "Tako kot pri vseh preostalih oblikah usposabljanj, ki jih izvajamo, tudi pri nizkem letenju upoštevamo varnost, pravilnost izvedenih postopkov, točnost in cilj, ki mora biti dosežen."

Dodal je, da so tudi pri nizkih letih natančno definirani postopki, ki jih je treba narediti. Na vprašanje voditelja Rajka Geriča, ali je mogoče, da bi pilot spregledal daljnovod, in ali ni letenje pod žicami prepovedano, je Virant odgovoril, da "letenje pod žicami verjetno ni bilo namerno". Opozoril je, da se kljub usposabljanjem lahko pojavijo napake in da je treba počakati na izsledke preiskav.

Piloti se morajo izogibati preletom naselij

Ko gre za letenje v nizkem preletu, imajo po njegovih besedah piloti navodila, da se morajo izogibati naseljem, kolikor je to mogoče: "Tudi rute so izbrane tako, da ne preletavamo naselij, če pa že pridemo do njih, pa preidemo na zakonsko določeno višino, na kateri preletimo to naselje."

Virant je še pojasnil, da so po včerajšnjem incidentu pilotom izdali dodatna navodila, je pa ob tem poudaril, da je kljub takšnim dogodkom varnost njihova stalnica. "Letos smo leteli približno pet tisoč ur. To je bil eden od redkih dogodkov, kjer se nam je zgodilo nekaj takega. Morate pa razumeti, da teh pet tisoč ur večinoma letimo v težkih pogojih. Imamo tudi bojna usposabljanja, urjenje na nizkih višinah, pri helikopterjih pa še reševanje v gorah in druge nevarne operacije," je dodal Virant.