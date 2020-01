Nesreča v tovarni Lek: v ozračje ušel plin klor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V farmacevtski tovarni Lek v Prevaljah se je malo po 11. uri zgodila nesreča, v kateri se je v ozračje sprostila manjša količina klora. Zaradi nesreče so evakuirali vse zaposlene.

Kot so dogajanje opisali v Leku, je bil v posodo s klorovodikovo kislino pomotoma zlit natrijev hipoklorit. Zgodila se je reakcija, v kateri je nastala manjša količina plina klora, ta se je sprostil v ozračje v bližnji okolici obrata na Prevaljah, poroča STA. V 20 minutah so uhajanje plina že zaustavili, v roku dveh ur pa v ozračju ni bilo bilo zaznane prisotnosti klora.

Ob nezgodi so aktivirali ravenske poklicne in Lekove interne gasilce, o dogajanju so obvestili tudi pristojne ustanove.

"Zaradi majhnih količin plina, ki se je sprostil v ozračje, ne pričakujemo posledic za okolje in krajane," so po poročanju STA navedli v Leku.