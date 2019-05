Nekdanji predsednik mariborske SDS izstopil iz stranke

Zinrajh je sicer februarja letos odstopil kot predsednik mariborske SDS, ostal pa je član stranke in mestni svetnik. Zdaj pa je na Facebooku sporočil, da po premisleku izstopa tudi iz stranke.

"Mislim, da je prav, da iz prve roke izveste novico, o mojem današnjem izstopu iz članstva SDS, Izvršilnega odbora ter kot predsednik Komisije za skupno zunanjo in varnostno politiko pri Strokovnem svetu SDS," je zapisal na Facebooku.

Dodal je, da je odločitev zorela že dalj časa in ima korenine v njegovem razumevanju Pučnikove dediščine, od katere se po njegovi oceni stranka umika. Zinrajh sicer ostaja samostojni svetnik v mestnem svetu.

Pred lanskimi lokalnimi volitvami so ga omenjali kot mogočega kandidata SDS za župana Maribora, a je stranka nato podprla kandidaturo Franca Kanglerja. Zinrajh in lokalni odbor stranke sicer sprva nista želela podpreti Kanglerja. To so storili šele, ko je centrala stranke v Ljubljani zagrozila, da ne bo podprla liste za mestni svet in da bodo lokalni odbor, če bo še naprej neposlušen, po potrebi razpustili, je takrat poročal Večer.

SDS, ki je ena redkih strank, ki ni stopila v koalicijo župana Arsenoviča, ima tako v 45-članskem mestnem svetu le še dva sedeža. Vodenje svetniške skupine bo zdaj zdaj prevzela Vladimira Cokoja. Poleg nje zastopa SDS v mestnem svetu še Ivan Celcer. STA