Nedelja bo povsem deževna, a že v ponedeljek izboljšanje

Predvsem na zahodu in severu Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodnik, popoldne pa se bo veter obračal v severno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na severozahodu okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Zvečer in ponoči bodo padavine zajele vso državo. Meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od ena do šest, na Primorskem okoli devet stopinj Celzija.

Jutri popoldne se bo postopno zjasnilo

V ponedeljek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, najkasneje na jugovzhodu države. Popoldne se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V torek bo deloma sončno z dokaj svežim jutrom. V sredo dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, zlasti na severozahodu bodo plohe. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Alpe je zajel ciklon s hladno fronto, ki bo ponoči prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in severno od nas oblačno s padavinami, drugod bo do večera še večinoma suho vreme. Zvečer sledi poslabšanje vremena z nevihtami in ohladitvami.