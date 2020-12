Ne spreglejte: brezplačna kava najboljšega okusa za vsak dan v letu

Drobne pozornosti in naše male navade, "utehe" so tiste, ki nam velikokrat pomagajo prebroditi tudi najtežje čase. Ena izmed takšnih je zagotovo dišeča skodelica kave, ki je poseben ritual, naj bo to doma ali na poti. Kava na Petrolu je pogosto eden izmed boljših delov poti, tako za zagon, začetek, vmesni postanek kot konec poti.

Ko obiščete Petrol, si njihovo Kavo na poti še vedno velikokrat radi privoščite. Njihov kavni kotiček je v teh časih zaradi aktualnih ukrepov in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje morda res videti drugače, kot ste ga vajeni, a bistvo ostaja enako.

Še vedno si lahko varno (tudi z mobilno aplikacijo Na poti, s katero lahko Kavo na poti plačate kar prek pametnega telefona, brez kovancev, varno in brezstično – tako za naročilo kot plačilo) privoščite odmerek svoje najljubše razvade. V okusih vrhunske kave iz njihove družine Kava na poti lahko uživate v vsakem trenutku. V decembru se vam lahko to tudi bogato povrne.

Vzemite si trenutek zase in se nagradite z lončkom sveže zmlete, dišeče kave na Petrolu. Kako? Tako, da odigrate igro spomina in preverite, ali so vaše sive celice v vrhunski pripravljenosti. Po uspešno odigrani igri bo brezplačna kava vaša, saj vam v Petrolu v sodelovanju z Barcaffè podarjajo brezplačno Kavo na poti.

Brezplačno kavo prejmete v aplikaciji Na poti, s skenom QR-kode, ki vam jo posredujejo takoj, ko z igrico prebudite svoje sive celice in oddate svoje podatke.

Priigrajte si brezplačno Kavo na poti ali pa osvojite kar celoletno zalogo kave Po uspešno odigrani igri spomina se lahko potegujete še za: glavno nagrado, kar 365 brezplačnih skodelic Kave na poti (srečnemu izžrebancu jih v Petrolu naložijo v aplikacijo Na poti),

(srečnemu izžrebancu jih v Petrolu naložijo v aplikacijo Na poti), paket izdelkov Barcaffe (srečnemu izžrebancu ga v Petrolu pošljejo po pošti).

Nagradna igra traja od 1. do 31. decembra 2020. Nagrajence bodo izžrebali 7. januarja 2021. Pravila nagradne igre lahko preverite na tej povezavi.

Božanski okus za vsak dan v letu

Kavo iz Petrola imamo radi (tudi) zaradi dostopnosti in priročnosti. Na voljo nam je vsak dan v letu, vse dni v tednu, tudi ob nedeljah. Kavo na poti si lahko privoščite na več kot 300 Petrolovih prodajnih mestih po vsej Sloveniji, kjer v njihovih kavnih kotičkih dnevno pripravijo več kot 15.000 skodelic sveže zmlete kave.

Svojega favorita med napitki lahko spijete mimogrede, ko se ustavite zaradi goriva, obenem pa poleg jeklenega konjička energijsko napolnite tudi svoj rezervoar – kar tako, za zagon vaših poti, le za kratek počitek, postanek, začetek ali konec poti. Kava je pač gorivo, ki poganja ljudi. Vsak dan, večkrat na dan. Ni le priljubljena pijača – kava je kulturni ritual.

Kava na poti je sicer eden najbolje prodajanih izdelkov v Petrolovi maloprodajni mreži in je pravi prodajni hit. A gotovo ne bi bilo tako, če najboljše Kave na poti ne bi odlikovali tako zelo edinstveni in različni okusi.

Edino vprašanje je le – S, M ali L?

Espresso, cappuccino, macchiato, latte macchiato (s čokolado ali brez), kava z mlekom in še več. Po izbranem okus Kave na poti, ki prija najbolj, tisto glavno vprašanje ostaja le še velikost kavnega lončka – S, M ali L?

A kaj je pravzaprav skrivnost najboljšega okusa? Posebna mešanice kave, ki jo Barcaffe pripravlja izključno za Petrolovo Kavo na poti in je ni mogoče kupiti v prosti prodaji, pojasnjujejo v Petrolu. Vsaka skodelica kave na Petrolu je pripravljena iz sveže zmlete kave v zrnu, povsod pa so vam ob aparatih za kavo na voljo tudi karamelni sladkor, čokolada v prahu ter kakav in cimet, s katerimi lahko kavni napitek dodatno prilagodite svojemu okusu.

Vsak deseti lonček kave je brezplačen

Do Kave na poti lahko dostopate še bolj udobno, varno in brezstično – tako za naročilo kot plačilo. Z mobilno aplikacijo Na poti lahko Kavo na poti plačate kar prek pametnega telefona, brez kovancev. Telefon prislonite na NFC-nalepko na avtomatu ali skenirajte QR-kodo, izberite želen napitek, vstavite lonček in naročilo potrdite. Brez potrebe po žetonih in kovancih, z nagradami in ugodnostmi za zveste zbiratelje Zlatih zrn.

Za vsako popito kavo v mobilni aplikaciji prejmete eno Zlato zrno. Ko jih naberete devet, vam deseti lonček kave podarijo. Natočite jo z uporabo aplikacije, brezplačna kava, pridobljena z Zlatimi zrni, vam bo v njej na voljo 30 dni.

Plačujte kavo z aplikacijo Na poti, zbirajte Zlata zna in vsak 10. lonček kave bo brezplačen.