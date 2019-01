Nas bo v novem letu le presenetil sneg?

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, napoveduje Agencija za okolje (Arso). Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, večinoma snežne. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo najbolj izrazit na severu države.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: najmočnejši sunki severnega vetra lahko danes popoldne, ponoči in jutri dopoldne predvsem po nižinah severnega dela Slovenije ponekod presežejo hitrost 70 km/h.

Kakšno bo vreme na prvi delovni dan?

Jutri bo sprva delno jasno, popoldne pa se bo oblačnost povečala. Zvečer in v noči na petek lahko predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji občasno rahlo sneži. Še bo pihal okrepljen severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.