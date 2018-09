Napovedujejo referendum, če bodo gradili sprejemno-registracijski center

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na izredni seji občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica so svetniki soglasno podprli predlagani sklep, s katerim zavračajo, da bi država na mejnem prehodu Jelšane postavila sprejemno-registracijski center za migrante. Če bo do začetka del vseeno prišlo, bodo v občini pripravili referendum o tej problematiki.

Razprava je bila enotna: v občini si svetniki ne želijo niti sprejemno-registracijskega centra v Jelšanah niti kakšnega drugega nastanitvenega objekta za begunce ali migrante. Zato so na seji pričakovali državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Boštjana Šefica, ker so želeli odgovore na nekatera vprašanja, a ga v Ilirsko Bistrico danes ni bilo.

Na sejo pa je prišla direktorica urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar s sodelavkama, vendar na nekatera zastavljena vprašanja ni znala odgovoriti. Večkrat je dejala, da lahko na določena vprašanja odgovorijo le na policiji.

Svetniki so na izredni seji opozarjali, da je dogajanje zaradi tujcev, ki ilegalno prestopajo državno mejo na njihovem območju, že prehudo, prebivalci občine se ne počutijo varne, življenjske navade domačinov se spreminjajo. Ilegalnih prebežnikov je veliko, vendar ni množičnih prehodov, ob kakršnih naj bi se vzpostavil sprejemno-registracijski center.

"Vi o tujcih, ki ilegalno prehajajo državno mejo, le govorite, mi pa smo v takih razmerah prisiljeni živeti," je poudarila Ana Marija Saftič, ki prihaja iz Jelšan. V zadnjih mesecih se vse pogosteje dogaja, da ilegalni prebežniki prihajajo na dvorišča, pred hiše domačinov, nekateri v stiski izvajajo tudi manjša kriminalna dejanja, so povedali svetniki, ki se dnevno srečujejo s prebežniki.

Zato so predlaganemu županovemu sklepu o možnosti razpisa referenduma dodali tudi točko, v kateri od vlade zahtevajo, da okrepi varnost na državni meji in tako zaščiti občane in njihovo premoženje.

Če jim država ne bo prisluhnila, bodo razpisali referendum, župana pa so s sprejetjem sklepa pooblastili, da lahko prične vse aktivnosti za njegovo izvedbo. Če država nato ne bi spoštovala sklepa referenduma, napovedujejo tudi druge ukrepe, od protestnih shodov do državljanske nepokorščine.

Seje se je udeležil tudi predsednik krajevne skupnosti Jelšane Ivan Ceglar, ki je povedal, da bi s sprejemno-registracijskim centrom na mejnem prehodu težko zajezili ilegalne prehode, saj ilegalni prebežniki ne uporabljajo mejnih prehodov, pač pa gredo mimo njih.

Ob koncu razprave so z glasovi vseh 18 prisotnih svetnikov soglasno podprli predlagani sklep.