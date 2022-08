Nakup šolskih potrebščin naj bo poseben dogodek

Oglasno sporočilo

Večina otrok se veseli prvega šolskega dne, (novih) prijateljev, dogodivščin in ne nazadnje novih znanj. Vsi pa zagotovo že težko čakajo, da bodo lahko izbrali nove šolske potrebščine in seveda šolsko torbo. V Sparu boste našli pestro ponudbo izdelkov za šolo, in to po zelo ugodnih cenah.

Foto: Shutterstock

Uredite sobo ali kotiček za šolarja

Šolar naj sodeluje pri opremljanju svoje sobe oziroma kotička s pisalno mizo za učenje – ta naj bo miren in svetel. Izbere lahko različne pripomočke za na mizo, kot so lonček za pisala, samolepilni lističi, sponke itd. Na steno obesite tablo za obvestila, na kateri bodo viseli urnik in sporočilca "Ne pozabi". Del stene lahko prebarvate s posebno barvo, ki tvori površino za pisanje s kredo, ali pa v ta namen nalepite samolepilno folijo, saj je pisanje po tabli otrokom še posebej v užitek.

Šolske potrebščine naj si otrok izbere sam

Šolarjem bo veliko pomenilo, če si bodo lahko šolske potrebščine izbrali sami. Njihov nakup naj bo zato prav poseben dogodek, zanj pa si vzemite čas. Ne pozabite vzeti s seboj seznama potrebščin in dobre volje. V Sparu boste našli vse, kar vaš šolar potrebuje za novo šolsko leto: od zvezkov, pisal, ovitkov za zvezke, posebnih radirk, nalepk za imena, map, pripomočkov za likovno ustvarjanje, peresnic vseh vrst in različnih šolskih torb do copat. In vse to po zelo ugodnih cenah.

Dovolite otroku, da sam zavije zvezke in knjige ter jih, če zna, tudi podpiše. Nekaj idej, kako na ustvarjalen način zaviti zvezke, najdete tukaj.

Izberite kakovostno in uporabno torbo, ki bo všeč otroku

Nakup šolske torbe je za otroka prav poseben dogodek. Torbo bo nosil vsak dan, zato mora biti ne zgolj lepa in po otrokovem okusu, temveč predvsem lahka, praktična in udobna za nošenje. Medtem ko bo otrok izbiral med najrazličnejšimi motivi, vzorci in barvami, pa bodite starši (predvsem šolarjev prve triade) pozorni, da ima torba:

anatomsko oblikovano, oblazinjeno, čvrsto in zračno hrbtišče,

široke in oblazinjene naramnice za enakomerno porazdelitev teže,

več predalov za boljšo organizacijo,

vodoodpornost, da bodo učbeniki in zvezki ostali suhi tudi v mokrem vremenu,

odsevnike in/ali LED-lučke za boljšo vidljivost na poti v šolo in domov.

Otrok naj spakira torbo tako, da bodo težje stvari bližje hrbtu, težišče pa posledično čim bližje telesu. Teža torbe ne sme presegati deset odstotkov oziroma največ 15 odstotkov otrokove teže. Torbo naj šolar nosi tako, da bo njen spodnji rob v višini pasu, in naj se izogiba nošenju torbe na eni oziroma isti rami, saj to lahko dolgoročno privede do težav z držo.

Prvi šolski dan naj bo nepozaben

Prvi šolski dan bi moral biti nekaj posebnega – za to bodo poskrbeli učitelji. Starši pa lahko ta poseben dan dodatno popestrite in otroka razvajate na različne načine.

Za začetek svojemu šolarju pripravite njegov najljubši zajtrk, morda kar palačinke za sladek začetek. Ker je prvi vtis zelo pomemben, dovolite otroku, da se za ta veliki dogodek obleče po svojem okusu. To mu bo vlilo dodatno samozavest. Temu naj seveda sledi fotografiranje.

Po končanem prvem dnevu v šoli izkoristite dan. Skupaj ustvarite kakšno priljubljeno sladico, na primer ekstra čokoladne piškote s karamelo, ali pojdite na kosilo v otrokovo najljubšo restavracijo. Lahko se odpravite na kratek izlet, na primer v živalski vrt ali nekam, kamor si želi vaš otrok. Prijetne spomine na prvi šolski dan bo otrok povezal s prijetnimi občutki na šolo ter tako lažje in z večjo vnemo zakorakal v novo šolsko leto.

Preberite tudi koristne nasvete o tem, kako si bo šolar hitreje zapomnil učno snov in katera hrana je najboljša za optimalno delovanje možganov.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.