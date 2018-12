Najbolj krvavi zločini, ki so v letu 2018 zaznamovali Slovenijo

Smrtonosni pretep v Mariboru

Foto: Matjaž Vertuš

Sedmega januarja je bil v pretepu pri mariborski tržnici zaboden 25-letnik, ki je tri dni pozneje umrl v bolnišnici. Žrtev naj bi bila v skupini skupaj s sedmimi drugimi moškimi, ki so tistega večera na Koroški cesti napadli drugo skupino. Po besedah policije je po zaprtju enega od gostinskih lokalov na Vodnikovem trgu najprej prišlo do verbalnega spora med skupinama moških iz Maribora in z območja Celja.

Skupina iz okolice Celja je pred krožiščem vstopala v vozilo, kar je zaustavilo pot skupini Mariborčanov, ki so se pripeljali za njimi. Verbalni spor je prešel v napad Mariborčanov in vsesplošni pretep med skupinama. V pretep so se vključili še moški iz Maribora in okolice, ki so pred tem stali v bližini kioska s hitro prehrano. Med njimi je bil tudi preminuli moški.

Še vedno ni jasno, kdo naj bi bil odgovoren za smrt 25-letnika. Po poročanju časnika Večer so policisti kot krivca za smrt ovadili 35-letnega Vlada Bodirožo, ki je bil v skupini petih oseb, ki jih je skupaj s še sedmimi moškimi napadel preminuli 25-letnik.

Umoril jo je s sekiro

Foto: Thinkstock

Na območju Policijske postaje Slovenske Konjice so v kraju Klokočovnik 22. januarja našli mrtvo 62-letno žensko. Umrla je zaradi udarca s sekiro, umoril pa naj bi jo njen 62-letni partner, ki si je nato poskušal soditi sam. V Poljčanah je namreč skočil pod vlak, a je poskus samomora preživel.

Moški je bil zaradi nasilja v družini že leta 2016 obsojen na 11 mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let.

Umorila sestro dvojčico in napadla mamo

Foto: STA

Mediha Hromadžić je obtožena, da je 8. marca v stanovanjskem bloku na mariborskem Pobrežju umorila sestro dvojčico in nato napadla še mater. Tožilstvo 38-letnici očita kaznivo dejanje umora sestre na grozovit način ter poskusa umora matere.

Obtožena naj bi v družinskem sporu najprej napadla sestro in jo 48-krat zabodla z nožem. Vmes je v dogajanje posegla mati, ki naj bi se je obtožena prav tako lotila z nožem in jo zabodla vsaj 12-krat. Sestri je uspelo priti do hodnika in poklicati pomoč, a naj bi jo obtožena nato še večkrat zabodla, tako da je na kraju dogodka umrla.

Priznal umor tašče

Foto: Thinkstock

Okrožno sodišče v Ljubljani je 50-letnemu Janezu Šesku, ki je priznal umor tašče marca letos pred blokom v Zagorju ob Savi, dosodilo 26 let zapora. Dokazi, zapisani v obtožnici, kažejo, da je 50-letnik življenje materi zdaj že nekdanje partnerice vzel z vztrajnostjo, predrznostjo in surovostjo.

Na umor se je namreč skrbno pripravil, žrtvi pa je z nožem zadal 21 ran. Ker je ženska pri tem močno trpela, je sodišče pritrdilo mnenju tožilstva, da je bilo dejanje storjeno na grozovit način, štelo pa je tudi, da je bilo narejeno iz brezobzirnega maščevanja. Šesek naj bi namreč pokojno umoril, ker je menil, da je kriva za to, da ima omejene stike s svojimi mladoletnimi otroki.

V Švici umoril svojo mamo

Foto: Klemen Korenjak

Ljubljanski policiji se je konec maja predal 38-letni Slovenec in priznal, da je 24. maja v Švici umoril svojo mater. Dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani je zanj odredila pripor.

Zaradi nesoglasij glede premoženja umoril dve osebi

Foto: Thinkstock

Enainsedemdesetletni moški je 4. avgusta v Krkavčah umoril 83-letnika, ki je umrl na kraju dogodka, in 75-letno žensko, ki je v izolski bolnišnici umrla 31. avgusta. Tragediji naj bi botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem.

Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič je pojasnil, da so spori potekali že dlje časa in da bi prav vsebina teh sporov oziroma razpleti sodnih postopkov lahko bili eden od povodov za tako kruto dejanje.

Žrtvi naj bi bili svak in polsestra osumljenca. Poleg tega naj se obračun ne bi zgodil med prerekanjem, pač pa naj bi se 71-letnik v Krkavče pripeljal z mačeto in namenom, da napade starejša zakonca.

Dejal je, da je mama padla po stopnicah

Foto: Bor Slana

Novogoriški kriminalisti so v preiskavi sumljive smrti 91-letne ženske v Črničah in po sodni obdukciji ugotovili, da je osumljeni 68-letnik 6. septembra umoril svojo mater. Kriminalisti so na kraj dogodka v stanovanjski hiši v Črničah prispeli za reševalci nujne medicinske pomoči, ki so tja prišli po klicu 68-letnika. Dejal jim je, da je njegova mama padla po stopnicah in ne kaže več znakov življenja. Tudi medicinsko osebje ji ni moglo pomagati in so lahko le potrdili njeno smrt.

Kriminalisti so takoj začeli raziskovati okoliščine dogodka, saj se je policistom porodil sum, da vse okoliščine smrti niso dovolj pojasnjene. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi bil motiv za umor, storjen na grozovit način, dolgotrajen spor, jeza in sovraštvo.

Trojica do smrti pretepla znanca

Foto: Thinkstock

Dva moška in ženska so 8. septembra do smrti pretepli moškega. Pokojni in osumljenci so bili dobri znanci, na tragični dan pa so se v nastanitvenem objektu sprli. Med njimi je naprej nastal prepir, nato so se še stepli. V pretepu je bil pokojni zelo hudo telesno poškodovan, zaradi česar je umrl.

Sledi na kraju so pokazale, da so bili aktivni vsi trije osumljenci. Poškodbe na žrtvi so po prvih ugotovitvah posledica udarcev in brc.

Zaradi ljubosumja umoril sosedo

Foto: Ana Kovač

Tridesetega septembra je na Tišini v Prekmurju 59-letnik umoril 46-letno sosedo in storil samomor. V hišni preiskavi so pri osumljenem zasegli predmete, pomembne za kazenski postopek, v nacionalnem forenzičnem laboratoriju pa so nesporno potrdili, da je dejanje storil osumljeni sosed.

Ta se je v popoldanskem času po telefonu najavil na kavo žrtvi. Pri tem sta se po vsej verjetnosti sprla, pri čemer je osumljeni zaradi ljubosumja z nožem štirikrat zabodel oškodovanko, tako da je ta zaradi vbodnih ran umrla. Osumljeni je po dejanju odšel domov in se na podstrešju obesil.