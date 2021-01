Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznanec je v sredo nekaj pred 19. uro pristopil do moškega na parkirišču na območju Viča, mu pokazal nož in od njega zahteval denar. Ker mu ga ni želel izročiti, ga je podrl na tla in nekajkrat udaril, ter mu na silo odvzel denarnico, nato pa zbežal. Oškodovanec ni bil poškodovan, mu je pa storilec povzročil skupno za okoli tisoč evrov škode.