Na štajerski avtocesti zastoj, v okolici nakupovalnih središč nepopisna gneča

V Ljubljani gneča nastaja na južni obvoznici od razcepa Kozarje proti Dolenjski, vozniki za to pot potrebujejo dodatnih 40 minut. Foto: DARS

Na štajerski avtocesti sta pred priključkom Šentjakob v smeri Maribora zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka samo po skrajno desnem pasu, nastaja zastoj. Pred prazniki zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici in v okolici nakupovalnih središč, poroča prometnoinformacijski center.

Na mariborski vzhodni obvoznici je med priključkom Rogoza in razcepom Slivnica iz smeri Dragučove zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče je v Škofji Loki v krožišču pri Starem Dvoru zaprta cesta Železniki–Škofja Loka.

Na primorski avtocesti gneča nastaja med Vrhniko in Ljubljano v smeri prestolnice, vožnja se podaljša za približno eno uro.

V Ljubljani gneča nastaja na južni obvoznici od razcepa Kozarje proti Dolenjski – zamuda približno 40 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda proti razcepu Kozarje, na severni pa med Tomačevim in Zadobrovo, nadaljujejo pa se tudi proti Štajerski.

Na dolenjski avtocesti so zastoji med razcepom Malence in Višnjo Goro proti Novemu mestu. Na štajerski avtocesti je gneča med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru.

Zastoji nastajajo tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Ptujsko in Slivnico v smeri Slivnice. Gneča je tudi na cesti med Vrhniko in Brezovico, še poroča prometnoinformacijski center.