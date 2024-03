Godina je 22. aprila 2022 poklical športnega direktorja koprskega nogometnega kluba Boška Županovića in ga povabil, da se dobita v gostilni Tonca na Kozini. "Od mene je pričakoval, da najdem nekoga, ki bi to zanj naredil – da bi močno pretepli Guberca za sto tisoč evrov," je za TV Slovenija povedal Županović.

Ante Guberac, ki je o dogajanju takoj obvestil policijo, do konca preiskave ne daje izjav. Foto: www.alesfevzer.com

Guberac naj bi bil ob pripovedi šokiran

Zakaj je poklical prav njega? "Javno je znano, da sva se s predsednikom FC Koper Antejem Gubercem pred leti razšla v slabih odnosih in da sva v sodnih sporih, zato je očitno sklepal, da sva z Gubercem sovražnika in da bi bil jaz sposoben česa takšnega," pravi Županović in doda: "Zahteva je bila jasna – ti imaš problem z Gubercem, jaz imam problem z Gubercem, ti najdi nekoga, da ga bo premlatil, in jaz bom to plačal. Šokiralo me je. Ko sem ga odbil, je rekel, da bo iskal dalje."

Županović je poklical Guberca, ki naj bi bil ob pripovedi šokiran. Guberac, ki je o dogajanju takoj obvestil policijo, do konca preiskave ne daje izjav. Kako se je na očitke, da je naročal pretep Guberca, odzval Godina, zaradi tajnosti sodne preiskave ni znano, ko ga je TV Slovenija ujela pred koprskim sodiščem, ni želel ničesar komentirati.