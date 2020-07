Na razpis za sodnika na Splošnem sodišču EU se je prijavilo osem kandidatov

Kot so ob tem sporočili iz urada predsednika republike, je ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič predsednika republike v ponedeljek obvestila, da se je na ponovni razpis ministrstva za to mesto prijavilo osem kandidatov.

Kdo so kandidati, ki so se prijavili na razpis

Po abecednem vrstnem redu so to pravnik Evropskega parlamenta Andrej Auersperger Matić, izredna profesorica za pravo EU na pravni fakulteti univerze v Maastrichtu Maja Brkan, predavateljica na Univerzi Cambridge Veronika Fikfak, nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič, član direktorata za raziskave in dokumentacije v Sodišču EU v Luksemburgu in ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu Saša Sever, strokovnjakinja za evropsko in mednarodno pravo Ana Stanič, doktor filozofije in doktor pravnih znanosti ter redni profesor mednarodnega prava na pravni fakulteti nizozemske univerze v Maastrichtu Jure Vidmar in svetovalka na ustavnem sodišču Renata Zagradišnik, piše STA.

Zadnjo besedo bodo imeli poslanci in poslanke

V skladu s 6. členom zakona o predlaganju kandidatov iz Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč se bo predsednik republike po pridobitvi mnenj vlade in sodnega sveta do prijavljenih kandidatur opredelil in predlog posredoval državnemu zboru v izvolitev. Zakon predsedniku republike omogoča, da lahko predlaga tudi več kandidatov in kandidatk, kot je potrebno. Še pred odločanjem na seji državnega zbora bo v predsedniški palači potekala javna predstavitev predlaganega kandidata oz. kandidatov, poroča STA.

Ministrstvo za pravosodje je objavilo nov razpis za to mesto, ker v predhodnem razpisnem postopku za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU dva od predlaganih treh kandidatov na seji državnega zbora 27. maja letos nista bila izvoljena za eno sodniško mesto. Kandidata sta bila Jure Vidmar in Nina Savin Bossiere, ki pa nista dobila podpore najmanj 46 poslancev. Za drugo sodniško mesto je DZ izvolil Klemna Podobnika. Za eno sodniško mesto je bilo tako treba ponoviti razpis, ki se je končal 22. junija, še navaja STA.