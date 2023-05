Na praznik dela tradicionalna prvomajska srečanja

Današnji praznik dela zaznamujejo prvomajska srečanja. Na ljubljanskem Rožniku je dopoldne zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković. Tradicionalno so se zbrali tudi v številnih drugih slovenskih krajih. V ospredju so bila opozorila na pomen delavskih pravic, solidarnosti ter zahteve po dostojnem plačilu za opravljeno delo.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na Rožniku poudaril, da je v podjetju oz. v katerikoli ustanovi najpomembnejši človeški kapital. "Brez ljudi ni napredka, ni razvoja," je dejal in dodal, da morajo biti ljudje za dobro delo tudi dobro nagrajeni.

Z vidika nizke brezposelnosti je situacijo v Sloveniji ocenil kot dobro. Ob tem pa je opozoril na pomanjkanje delavcev na področju zdravstva, gradbeništva, gostinstva in hotelirstva. Na kratko se je dotaknil tudi političnih razmer v državi, izrazil podporo premierju Robertu Golobu in priznanje spopadanju z energetsko krizo. Glede vojne v Ukrajini pa se je zavzel, da bi se čim prej začela pogajanja.

Bivši predsednik republike Borut Pahor je nagovoril zbrane na tradicionalnem srečanju na Ravnah na Koroškem. Kot je sporočil prek Twitterja, je zbranim čestital za praznik dela in poudaril pomen solidarnosti in socialne povezanosti. Imamo svojo državo in ta država je skladno z ustavo socialna država, ki v tem smislu stremi k družbeni pravičnosti, je dejal.

BPR se je prirediteljem, sind. SKEI zahvalil, da so ga povabili na to pomembno in tradicionalno delavsko srečanje v srce Koroške, županom in zlasti delavcem ter drugim udeležencem pa, ker negujejo ta običaj, ki ima v krajih, bogatih z dediščino jeklarstva, dolgo zgodovino. pic.twitter.com/0GhzKaZ7gU — Borut Pahor (@BorutPahor) May 1, 2023

Predsednica SD Tanja Fajon je v poslanici ob prazniku dela opozorila na številne spremembe, ki zadevajo vprašanja prihodnosti dela. Med njimi je izpostavila prekarnost, delo na daljavo, zmanjševanje socialne varnosti, izgorevanje, revščino zaposlenih, pa tudi robotizacijo, digitalizacijo in druge tehnološke spremembe, spreminjanje poslovnih modelov, platformsko delo in krizo sindikaliziranosti. "Vse to terja, da najdemo rešitve na nove izzive in nove delavske pravice," je zapisala.

Ponosni smo na tradicijo dosežkov mednarodnega delavskega gibanja. @strankaSD praznik dela praznujemo z rdečim nageljem. Naša prizadevanja za dostojno plačane delavke in delavce in življenje so in bodo vedno gonilo našega delovanja in ravnanja. Živel 1. maj ‼️Živel praznik dela. pic.twitter.com/FbiUB4D2p3 — Tanja Fajon (@tfajon) May 1, 2023

Odgovore, kako bomo delali in živeli v prihodnje, je po besedah Fajonove nujno iskati s partnerskim socialnim dialogom. "Izhodišče za to je jasno: ne na račun zniževanja socialnega standarda ljudi, delavskih pravic, družbene solidarnosti in varovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter enakih možnosti vseh, ne glede na okoliščine, ki jih opredeljujejo," je dodala Fajonova. Prepričana je, da je pravi odgovor socialno partnerstvo, s katerim lahko država uravnoteži odnos med kapitalom in delom.

Poslanice so ob prazniku pripravili tudi predsednici republike in DZ, Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič ter predsednik vlade Robert Golob.

Kot je zapisala Pirc Musar, moramo praznik dela praznovati z zavedanjem in odgovornostjo, da moramo naposled urediti področje dela tako, da bo ljudem omogočalo dostojno, človeka vredno življenje - tako v času delovne aktivnosti kot tudi po upokojitvi. Klakočar Zupančič je izpostavila pomen boja za delavske pravice in za dostojno delo. Premier pa je poudaril, da je blaginja, ki nam jo prinaša gospodarska rast, sad prizadevanj vseh nas. Zato je prav, da se izboljšuje položaj vsakega posameznika, ki tako ali drugače sodeluje v verigi delovnih procesov.