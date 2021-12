Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozniku je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk. Foto: PU Murska Sobota

Policisti so včeraj na pomurski avtocesti ustavili 41-letnega državljana Romunije, ki je močno prekoračil dovoljeno hitrost. Voznik osebnega avtomobila Audi je vozil s hitrostjo 208 kilometrov na uro, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro.

Prometni policisti so včeraj na avtocesti A5 med izvajanjem nadzora cestnega prometa izven naselja Gančani zaustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 208 kilometrov na uro. Vozniku je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske postaje Murska Sobota.