Na pokopališčih raste strupena rastlina. Strokovnjak: Bodite previdni

"Vsi mlečki so strupeni, vendar to ne pomeni, da so to nevarne rastline. Ne smemo jih nositi v usta in na občutljive dele telesa," je pojasnil Jože Bavcon. Foto: Guliverimage

Kot pravi Jože Bavcon, se naskalnih mlečkov ne bomo znebili in nobene potrebe ni za to, saj predstavljajo zelo veliko rastlinsko raznolikost. Foto: STA

Pred nami je čas, ko bomo množično začeli obiskovati in urejati pokopališča. Ena od naših bralk nas je opozorila, da je v preteklem tednu na pokopališču bila v stiku s strupeno rastlino, zaradi katere je dobila opekline po obrazu. Gre za naskalni mleček oziroma Euphorbia myrsinites, je pojasnil vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Jože Bavcon.

Naskalni mleček iz družine mlečkovk

Rastline iz družine mlečkov rastejo tako po svetu kot tudi pri nas. Razširjene so na območju Krimskega polotoka, Turčije, Balkana in Italije. Tovrstne rastline so zelene skozi vse leto in odlično prenašajo sušo, vročino, pa tudi mraz. Naskalni mleček ima polegle poganjke iz katerih zrastejo dva centimetra dolgi srebrnkasti listi. Rastlina cveti od maja do julija in ima rumeno - zelene cvetove.

Rastlina na koncu poganjkov požene rumeno-zelene cvetove. Cveti od maja do julija. Foto: Guliverimage

Mlečki rastejo v travi, v gozdu, ob cestah, na gozdnih robovih, močvirjih, pri nas pa jih radi gojimo tudi kot okrasne rastline za skalnjake, grobove in za kombinacije s trajnicami.

Strupene snovi povzročajo notranja in zunanja vnetja

Za vse vrste mlečkov velja, da ko jim odtrgamo list ali prebodemo navidezno telo rastlin iz njih priteče mlečni sok, ki vsebuje številne strupene snovi, denimo eforbon. "Te povzročajo vnetje sluznic, prebavil, če je zaužita količina prevelika, lahko v skrajnem primeru nastopi tudi smrt. Na koži povzročajo vnetja, pojavijo se lahko mehurji, rane, kasneje pa tudi lokalno odmiranje tkiva," opozarja Bavcon.

"Vsi mlečki so strupeni, vendar to ne pomeni, da so to nevarne rastline. Ne smemo jih nositi v usta in na občutljive dele telesa. To so včasih ljudje, ki so živeli z naravo zelo dobro vedeli. Če imamo utrjene dlani ne bi smeli imeti težav, če pa imamo bolj nežne roke, pa se lahko pojavijo izpuščaji, " poudarja Bavcon.

Pri rokovanju z njimi moramo biti previdni

Kot pravi Bavcon, se jih ne bomo znebili in nobene potrebe ni za to, saj predstavljajo zelo veliko rastlinsko raznolikost. Moramo pa pri rokovanju z njimi biti previdni. Osnovno pravilo je, da ko delamo z rastlinami, še posebej, če jih ne poznamo, si potem dobro umijemo roke, če pa nimamo vode, si jih močno obrišemo v travo.