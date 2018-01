Med eksplozijo v Kranju se je porušila polovica hiše #foto #video

Nekaj pred 8. uro zjutraj je na Dolenčevi poti na Mlaki pri Kranju eksplodiralo v stanovanjski hiši, ki se je ob tem delno porušila. Poškodovane so tudi nekatere sosednje hiše in avtomobili. Po najnovejših informacijah je bila v hiši le starejša gospa, ki so jo gasilci rešili izpod ruševin in odpeljali v bolnišnico. Nevarnosti za ljudi v okolici ni, pristojne službe pa vzrok nesreče še ugotavljajo.