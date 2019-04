Na koprskem sodišču izrek sodbe za Bavčarja in Golubića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Senat koprskega okrožnega sodišča bo opoldne razglasil sodbo v sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju in nekdanjemu predsedniku uprave Maksime Holdinga Miroslavu Golubiću glede obveznega nakupa delnic Intereurope. Tožilstvo za Bavčarja predlaga kazen dveh let in šest mesecev zapora, za Golubića pa šest mesecev manj.