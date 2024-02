Na kaj je treba pomisliti pred odhodom v tujino

Za smučanje v tujini pri Varuhu zdravja priporočajo, da Zavarovanju za tujino priključite tudi dodatek za nezgodo in dodatek za odgovornost na smučišču v tujini. To kritje je že nekaj časa obvezno na smučiščih v nekaterih državah. Tako boste zavarovani tudi na belih strminah izven naših meja.

Nezgode se ne dogajajo le na smučišču. Za celoten čas potovanja lahko Zavarovanju za tujino pod ugodnimi pogoji priključite tudi dodatek za nezgodo, ki vključuje izplačilo do 10.000 evrov v primeru trajne invalidnosti (nad 40 odstotki) in dnevno nadomestilo za podaljšano bivanje v bolnišnici.

Foto: iStock

Asistenčni center Varuha zdravja, ki pomoč organizira v slovenskem jeziku, je zavarovancem na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu. V primeru nezgode ali bolezni se takoj obrnite na asistenčni center na telefon +386 1 47 18 777 ali jim pišite na tujina@vzajemna.si, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati.

Za vse, ki potujete večkrat na leto, pri Varuhu zdravja svetujejo, da izberete Celoletno zavarovanje za tujino Multitrip. Primerno je za več posameznih potovanj v tujino, ki ne trajajo več kot 90 dni. Ob sklenitvi Multitripa vam pripada tudi brezplačna uporaba storitve Dr. Posvet, ki omogoča klepet ali videoposvet s slovenskim zdravnikom kadarkoli in kjerkoli ste.

V Varuhu zdravja, Vzajemni, so oblikovali širok nabor paketov z različnimi zavarovalnimi vsotami, ki so prilagojeni destinaciji in načinu potovanja. Tako si lahko vsak sam izbere ustrezni paket.

Foto: iStock

Informativni primer:

Zavarovanec Varuha zdravja je v Italiji doživel smučarsko nesrečo, v kateri je bila prerezana njegova stegenska mišica, rana je bila globoka kar 20 cm. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico v Bolzanu, kjer je bil zavarovanec dvakrat operiran. Ko je bilo njegovo stanje stabilno, so pri Varuhu zdravja zanj uredili prevoz z reševalnim vozilom do Slovenije, kjer je nadaljeval zdravljenje. Stroške, ki so dosegli 9.440 evrov, je zanj plačala zavarovalnica.

Informativni primer:

Zavarovanka je med smučanjem v tujini odšla še na nočno sankanje in se poškodovala. Postavljena je bila diagnoza poškodbe sprednje križne vezi in medialnega kolateralnega ligamenta. S smučišča so jo odpeljali s sanmi, kjer jo je prevzel rešilni avto in jo odpeljal v bolnišnico. Stroške zdravljenja v tujini v višini 4.400 evrov je zanjo krila zavarovalnica.