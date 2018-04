Na Ilirskobistriškem več ilegalnih prehodov meje

S koprske policijske uprave so danes sporočili, da so v zadnjih 24 urah na širšem območju Ilirske Bistrice zaznali več ilegalnih prehodov državne meje. Tako so policisti okoli 7. ure v Dolenjah pri Jelšanah prijeli tri ilegalne prebežnike, ki so državljani Sirije, Maroka in Jemna. Vsi so zaprosili za azil.

Prav tako okoli 7. ure so policisti v Vrbovem pri Ilirski Bistrici izsledili vozilo, s katerim je voznik prevažal državljane Turčije, ki so prišli v Slovenijo ilegalno. Odpeljali so jih v center za tujce, za voznika, ki je hrvaški državljana, pa so odredili pridržanje. Čaka ga tudi kazenska ovadba.

Prijeli tudi državljane Indije, Iraka, Kuvajta in Pakistana

V četrtek okoli 22. ure so policisti v Sušaku prijeli ilegalnega migranta, ki je državljan Indije in ga bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom. Takoj zatem so v Dolnjem Zemonu prijeli državljana Iraka in dva državljana Pakistana, ki so jih že vrnili na Hrvaško. Ponoči okoli 1.30 so pri Ilirski Bistrici prijeli še dva državljana Pakistana. Kmalu nato še dva državljana Sirije.

Poleg tega so policisti okoli 9. ure v Ilirski Bistrici prijeli državljana Sirije, ki so ga odpeljali v azilni dom. Nekaj pred 8. uro so v Brezovici pri Gradinu izsledili tri državljane Sirije in državljana Kuvajta. Vsi so zaprosili za azil. Ob 6. uri so na Rakitovcu prijeli sedem tujcev - dve odrasli osebi in pet otrok. Vsi so državljani Afganistana in so jih nastanili v azilni dom.

Ilegalni prehodi tudi pri Drnovem in v v kraju Preloke

O ilegalnih prehodih državne meje poročajo tudi z novomeške policijske uprave. Tako so brežiški policisti ponoči pri Drnovem ustavili osebno vozilo z britanskimi registrskimi oznakami. Vozil ga je 52-letni državljan Velike Britanije, v vozilu pa je prevažal 40-letnega državljana Kosova, ki je pred tem nezakonito prestopil mejo. Britanskega državljana so pridržali in ga bodo kazensko ovadili.

V četrtek nekaj po 14. uri so policisti v kraju Preloke izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so preplavali Kolpo in nezakonito vstopili v državo. Ponoči so v Vukovcih prijeli državljana Maroka. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom.