Se razmere na Brniku izboljšujejo? Vzpostavili še eno novo letalsko povezavo.

Norwegian bo lete med Slovenijo in dansko prestolnico zagotavljal dvakrat tedensko, sprva ob ponedeljkih in petkih, na vrhuncu poletne sezone pa ob torkih in sobotah.

"Na ministrstvu za infrastrukturo vlagamo velike napore v izboljšanje letalske povezljivosti, na račun državnih subvencij smo vzpostavili že tretjo povezavo," je ob današnjem prihodu letala Norwegian na brniško letališče dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh.

Septembra lani je namreč Luxair vzpostavil povezavo z Luksemburgom, airBaltic pa je prejšnji teden povezal Slovenijo z latvijsko prestolnico Rigo. Poleti bo španski nacionalni prevoznik Iberia povezala Ljubljano z Madridom.

Na ministrstvu so zadovoljni z rastjo prometa na letališču

Na ministrstvu so zadovoljni z rastjo prometa na letališču, po podatkih državnega sekretarja je ta za 30 odstotkov večji kot leto prej. "V teku so pogovori z ostalimi prevozniki, kaj več pa, ker so razpisi v teku, ne morem povedati," je povedal in dodal, da se pripravlja novi javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije.

Ideja o novem nacionalnem letalskem prevozniku je po Rajhovih besedah medtem še živa in tudi pogovori na to temo še potekajo.

Nove letalske povezave je vesela tudi poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel, ki pričakuje, da bo veliko povpraševanja po letih med Slovenijo in Dansko. Povezava s Koebenhavnom jo še posebej veseli zaradi dejstva, da je tamkajšnjo letališče vozlišče, zaradi katerega bo brniško letališče povezano s številnimi drugimi destinacijami.

Ravno krepitev povezav z vozlišči, kot so Frankfurt, München in Istanbul, je med osrednjimi načrti brniškega letališča za prihodnost. Prizadevajo pa si tudi povezave z novimi destinacijami.

Stapel je ob tem izrazila zadovoljstvo tudi glede državnih subvencij, ki po njenih besedah dobro delujejo in že kažejo rezultate.