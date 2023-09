Na brezoviški osnovni šoli z repliko pištole grozil učencema

Varnostnik je pristopil do športnega balona, kjer naj bi se nahajal mladoletnik z orožjem in od njega zahteval, da mu orožje izroči. Sledilo je pregovarjanje s pozitivnim razpletom. Pištola se je izkazala za repliko in mladoletnik jo je predal varnostniku.

Na osnovni šoli Brezovica je v sredo prišlo do neljubega dogodka, saj je dva učenca je z repliko pištole prestrašil mladoletnik. Učenca sta se trezno odzvala in sta o morebitni nevarnosti takoj obvestila osebje šole, ki je ukrepalo. Do mladoletnika je pristopil varnostnik, ki mu je repliko pištole vzel.

"Otroka sta pritekla učiteljici, ji povedala, da naj bi jima nekdo grozil s pištolo. Učiteljica, ki je čuvala še druge otroke, je o tem obvestila varnostnika in ga prosila naj preveri položaj," je povedala ravnateljica OŠ Brezovica, Meta Trček.

Učenca sta ravnala pravilno in pristopila do osebe, ki ji zaupata

"Čeprav pištola sicer ni bila prava, ampak je bila zelo dobra imitacija prave, se je odločil, da je o tem treba obvestiti policijo. Potem so poklicali policijo in počakali na njen prihod," je povedala ravnateljica in dodala: "Učenca sta bila definitivno zelo pogumna in sta pravilno ravnala. Tako, kot jih pač učimo, da se v teh položajih umakneš in pristopiš do odraslega, ki mu zaupaš. Če je to v šolskem prostoru, je to seveda učitelj."

Od kod vse pogostejši vzgibi nekaterih mladostnikov po tovrstnih incidentih?

"Socialna omrežja imajo kar pomemben dejavnik na vedenje mladostnikov, ampak predvsem je glavni vidik razvoja mladostnika v družini in že prej otroka v ranem otroštvu. Opažamo, da pri mladostnikih, ki so odraščali v družinah, kjer je bilo malo ukvarjanja z njimi ali pa so bili zelo konfliktni odnosi ali pa na primer so imeli veliko prostega časa, prihaja do položajev, kjer se morajo nekako dokazovati na način agresivnega vedenja," je povedala psihologinja in psihoterapevtka Andreja Poljanec.

S tovrstnimi incidenti se na šolah ukvarjajo vsaj enkrat na šolsko leto

Slovenske šole s takšnimi incidenti ukvarjajo dokaj redno: vsaj enkrat na šolsko leto.

"Tega ne moremo preprečiti, žal ne gre, lahko pa se aktivno odzovemo, obveščamo in na ta način preprečujemo nadaljevanje takšnih neprimernih ravnanj nekaterih," je dodala ravnateljica OŠ Brezovica Meta Trček.

Starše so o dogodku hitro obvestili, tudi v želji, da se panika ne bi širila. "Tokrat smo staršem poslali obvestilo, o dogodku, zgolj zato, da informacija ne bi bila napihnjena, ter da jim sporočimo, kaj se je res zgodilo, ker vemo, da takšne stvari dobijo svoje dodatke," je dodala ravnateljica.

V takšnih primerih se vzroki za odklonsko vedenje najpogosteje skrivajo doma

"Čustveni stres ali pa stres v odnosih vedno doprinese možnosti, da se določene stvari še potem v drugem socialnem okolju nekako ojačajo. Čeprav načeloma pravimo, da je lahko vsak žrtev nekega nasilnega dejanja, je zanimivo, da glede na raziskave in iz prakse ugotavljamo, da je pogosteje žrtev nekdo, ki je bil manj čustveno kvalitetno opremljen," še pove psihologinja in psihoterapevtka Andreja Poljanec.