Muhasto vreme nas bo spremljalo vse do sredine tedna #foto

Meja sneženja bo na območju Julijskih Alp med 800 in 1.200 metri nad morjem. Ob morju bo pihal jugo, ki bo do večera ponehal. Najvišje temperature danes bodo okoli 4 stopinje na severovzhodu, drugod bomo namerili od 9 do 14, ob morju do 17 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje (Arso).

Spremljala nas bosta oblačnost in rahel dež

V noči na sredo bodo padavine na zahodu ponehale, proti jugu se bo na Primorskem, kjer bo začela pihati šibka burja, tudi delno zjasnilo. Na vzhodnem delu države se bo pooblačilo in zjutraj bo ponekod ob meji s Hrvaško začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem se bo živo srebro gibalo okoli 10 stopinj Celzija.

Sredino popoldne bo še naprej v znamenju oblačnosti. Padavine se bodo v vzhodnem delu države čez dan nekoliko okrepile in popoldne zajele tudi severne in osrednje kraje.

Na Primorskem bo večinoma jasno, vremensko dogajanje bo spremljala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, še poroča Arso.