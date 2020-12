Morje tudi danes lahko poplavi nižje dele obale

Danes bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo na Primorskem, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso). Na severovzhodu bo dopoldne še rahlo snežilo. Ob morju lahko nastane tudi kakšna ploha. Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 7 do 11 stopinj Celzija. V petek bo prevladovalo oblačno, suho in ponekod megleno vreme.

V soboto bo oblačno, tu in tam bodo možne rahle padavine. V nedeljo se bo od zahoda postopno jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Slovensko Istro so od torka popoldne zajele obilne padavine, ki so v kombinaciji z visokim plimovanjem povzročale precej težav. Stanje je oteževalo dejstvo, da so tla še razmočena, reke pa narasle še od nedeljskega deževja.

Poplavljena dolina reke Dragonje

V sredo so dolgotrajno deževje in visoke vode največ težav povzročili v dolini Dragonje. Med drugim je zalilo cesto proti mejnemu prehodu Dragonja. V koprskem mandraču se je zaradi visoke plime odvezalo in potopilo nekaj plovil. Morje je poplavljalo v Piranu, a so škodo preprečili z namestitvijo baraž.

Območju za bloki na Cesti na Markovec v Kopru, kjer se je sprožil plaz, pa še naprej preti nevarnost, saj razmočena zemljina še naprej plazi.