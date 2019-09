Množični pretep v soboški bolnišnici, odvrgli tudi dražilni plin

Po podatkih policije so bili ob množični kršitvi javnega reda in miru trije ljudje lažje poškodovani, policisti pa po besedah tiskovne predstavnice soboške policijske uprave Suzane Rauš o dogodku še zbirajo obvestila. Po neuradnih podatkih naj bi bila ena skupina iz Dokležovja, druga pa iz Melincev.

Strokovni direktor bolnišnice Daniel Grabar je za TV Slovenija povedal, da je varnostnik zaznal večjo skupino moških s koli, palicami za golf in kiji, ki so se napotili proti prostorom urgence, jih poskušal ustaviti, vendar so ga na silo odrinili, udarili po roki in vdrli v prostore urgentnega centra. Tam so napadli skupino v čakalnici, ki je čakala na oskrbo.

"Tak plin lahko pomeni smrtno nevarnost"

"Med pretepom in kričanjem so odvrgli dve pločevinki z dražilnim plinom, tako da smo imeli največ težav prav zaradi tega plina, ki se je širil po prostorih urgence. Ravno v ambulanti ob tej čakalnici je osebje oživljalo pacientko z zastojem srca. Tak plin lahko pomeni smrtno nevarnost za takega pacienta. Plin se je širil po prostorih bolnišnice, zaradi tega so imeli nekaj težav bolniki na dializi, ki se niso mogli nikamor umakniti. Dejansko je to predstavljalo največjo grožnjo našim zaposlenim, predvsem pa bolnikom," je še povedal Grabar.

Poškodbe so ambulantno oskrbeli in bolnike odpustili v domačo oskrbo, tudi varnostnika, ki je bil lažje poškodovan po roki. Ljudje v čakalnici so se razbežali, svojci pa so imeli težave s tistimi, ki so bili na nosilih, saj so jih težko umaknili, pa tudi nekaj zaposlenih je imelo težave z dihanjem.