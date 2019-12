Mladoletnica izginila neznano kam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od zgodnjih jutranjih ur pogrešajo 16-letno Luno Dobaj iz Kamnice pri Mariboru. Je vitke postave, visoka približno 170 centimetrov, svetlejše polti, dolgih črnih las in ovalnega obraza.

V zgodnjih jutranjih urah je neznano kam odšla mladoletna Luna Dobaj iz Kamnice pri Mariboru.

Dekle je vitke postave, visoka približno 170 centimetrov, svetlejše polti, dolgih črnih las in ovalnega obraza. Na desni strani nosu ima pirsing (črna ploščica), nosi dioptrijska očala, ima modre oči, nosi fiksni zobni aparat (spodaj in zgoraj). Oblečena je v daljšo jakno s kapuco črne barve in obuta v črno bele športne copate znamke Vans. Njena številka čevljev je 39-40.

Policija prosi vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.