Mladi zdravniki Slovenije so v pismu, ki so ga naslovili na Evropsko komisijo in predsednico Ursulo von der Leyen, opozorili na "nevzdržne razmere v slovenskem zdravstvu". Menijo, da vlada namesto strokovnih teles upošteva "poulične nevladnike", državljanom pa prepušča težave s pomanjkanjem osebnih zdravnikov, nedostopnostjo zdravstvenih storitev in predolgimi čakalnimi vrstami.

V zdravniški organizaciji Mladi zdravniki Slovenije so na podlagi informacije, da bo politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu zaradi dogajanja na področju medijev in vladavine prava v Slovenijo napotila parlamentarno misijo za ugotavljanje dejstev, ocenili, da je to pravi trenutek, da izpostavijo tudi "katastrofalno dogajanje na področju zdravstva". Politično skupino so pozvali, da misijo obvesti o najbolj perečih težavah, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Slovenija drvi v prepad korupcije, netransparentne oblasti in klientelizma"

V pismu komisiji so navedli težave v slovenskem zdravstvu. Kot so dodali, se jim trenutno najpomembnejši zdita po njihovem prepričanju ustavno sporni predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti in kršitev človekovih pravic zdravnikov, ki da jim je že eno leto omejena pravica do stavke.

Vlado so obtožili, da zdravstveno politiko vodi v nasprotju z mnenjem in priporočili stroke. "Mladi zdravniki Slovenije smo kritični do delovanja vlade, vendar naše objave preglasita medijska cenzura in neformalni pritisk nekaterih nadrejenih, ki so s trenutno opcijo povezani. Slovenija drvi v prepad korupcije, netransparentne oblasti in klientelizma. S posredovanjem evropske misije nam bo morda uspelo ustaviti razpad naše države, ki se pri zdravstvu šele začne," so zatrdili.

Izgube zdravstvenih delavcev si ne moremo privoščiti

V pismu so opozorili, da v Sloveniji od 15. januarja lani poteka najdaljša stavka zdravnikov v zgodovini države. Menijo, da so nedavne zakonodajne spremembe zdravnikom dodatno omejile pravice do stavke. Opozorili so, da je omejitev teh pravic v nasprotju s temeljnimi evropskimi delavskimi pravicami in mednarodnimi standardi človekovih pravic.

Prepričani so, da si Slovenija ne more privoščiti izgube zdravstvenih delavcev. "Namesto da težave še poslabša z restriktivno zakonodajo, bi se morala vlada osredotočiti na strategije za ohranjanje delovne sile, ki bi obravnavale skrbi zdravnikov in bi bile hkrati skladne z najboljšimi mednarodnimi praksami," so navedli v pismu.

Evropsko komisijo in evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije so pozvali, da spremljata razmere v Sloveniji in sodelujeta s slovenskimi oblastmi ter se zavzemata za dialog med zdravstvenimi delavci, vlado in zainteresiranimi stranmi. Prav tako so ju pozvali, da podpirata Slovenijo pri razvoju trajnostne strategije za zaposlene v zdravstvu, ki bo zagotavljala kakovostno oskrbo bolnikov in hkrati varovala pravice zdravstvenih delavcev.