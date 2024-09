Predlog novele prav tako zahteva strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu, ter se priključijo tem vozilom ali jih prehitijo. Za obe navedeni kršitvi osnutek novele zakona predlaga višjo globo, in sicer 500 evrov, in stransko sankcijo treh kazenskih točk.

Predvidena globa 200 evrov

Za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo po vzpostavljenem reševalnem pasu, je zdaj predvidenih 200 evrov globe, za priključitev vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali za prehitevanje teh vozil pa 300 evrov globe.

Ministrstvo za infrastrukturo v obrazložitvi pojasnjuje, da spremembe predlagajo, ker je tovrstnih kršitev vse več. Osnutek novele zakona po njihovih navedbah zasleduje temeljne cilje prometnovarnostne politike v Sloveniji, to je večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč, v katerih so osebe poškodovane.

Pripombe na osnutek novele zakona, ki je objavljen na e-Demokraciji, je mogoče poslati do 27. septembra. Osnutek zakona je prav tako v medresorski obravnavi.