Minister Poznič direktorici filharmonije Marjetici Mahne poslal odločbo o razrešitvi

Med razlogi za razrešitev so na ministrstvu navedli, da sta se tako svet kot strokovni svet Slovenske filharmonije izrekla proti Mahnetovi, saj da ves čas neustrezno komunicira z javnostjo in da načenja ugled hiše.

Razrešitev, ker ni v roku izvedla vseh popravljalnih ukrepov

"Drugi razlogi, ki jih navajajo na ministrstvu, so še kršenje sklepa o ustanovitvi Slovenske filharmonije in zakona o delovnih razmerjih, saj naj bi sklepala pogodbe o sodelovanju za delo, ki sodi v redno dejavnost Slovenske filharmonije, kršila naj bi zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, saj naj bi z zaposlenimi javnimi uslužbenci sklepala pogodbe civilnega prava in podjemne pogodbe za dela v redni dejavnosti Slovenske filharmonije. Kršila naj bi tudi zakon o upravnem postopku in sklep o ustanovitvi Slovenske filharmonije, saj naj bi dopustila, da je druga oseba v imenu Slovenske filharmonije izdajala odločbe," poroča Dnevnik.

Foto: STA

"Razrešili naj bi jo tudi zato, ker ni v postavljenem roku in v celoti izvedla vseh popravljalnih ukrepov, ki naj bi ji jih naložila revizija, in ker naj bi kupila osnovna sredstva zavoda, ki niso vključena v načrt nabave osnovnih sredstev. Na ministrstvu še pravijo, da je v prvi polovici letošnjega leta primanjkljaj javne ustanove znašal 105.000 evrov, v filharmoniji pa trdijo, da že nekaj časa poslujejo pozitivno; plus naj bi znašal 90.000 evrov," še poroča današnji Dnevnik.

Že v začetku julija je odmevala ponudba ministra Pozniča, naj direktorica zaradi finančnega poslovanja zavoda častno odstopi, ali pa bo v nasprotnem primeru razrešena. Mahnetova vse očitke ves čas označuje za "povsem nedefinirane", celo laži.

Mahnetova je mesto direktorice Slovenske filharmonije nastopila 1. avgusta lani. Pred tem je bila dobrega pol leta v. d. direktorja, ko je tedanji minister za kulturo s položaja direktorja zavoda razrešil Damjana Damjanoviča.