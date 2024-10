Minister: Ne gre samo za besede, sodelovanje prinaša tudi konkretne akcije

Izkušnje Slovenije iz naravnih katastrof kažejo, da je treba mednarodno sodelovanje na področju voda okrepiti, je ob začetku zasedanja pogodbenic konvencije ZN o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer povedal minister Jože Novak. V okviru uradnega odprtja zasedanja je potekal tudi slavnostni sprejem novih držav h konvenciji.

Minister za naravne vire in prostor je ob tem poudaril tudi pomen nadaljnjega urejanja voda in mednarodnega sodelovanja, ki prinaša tudi mir v državah. "V razpravi danes smo lahko videli, kako težko je v nekaterih državah, kjer hote ali nehote prihaja do tega vprašanja," je dejal.

Izrazil je veselje, da se je v Ljubljani v okviru zasedanja pogodbenic konvencije ZN o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (t. i. vodne konvencije) zbralo okoli 600 udeležencev iz sto držav. "Spoznal sem, da pri tem sodelovanju ne gre samo za načelne besede, ampak da prinaša tudi konkretne akcije," je poudaril.

Minister upa, da bodo izkušnje iz Slovenije pomagale tudi kateri drugi državi

Minister računa, da bodo marsikateri državi lahko pomagale tudi izkušnje Slovenije in obratno. Predstavnike držav, ki se udeležujejo zasedanja konvencije, je pozval tudi k sodelovanju pri razreševanju problemov in vprašanj, s katerimi se država trenutno srečuje po lanskoletnih poplavah. Po zaključku izrednih ukrepov sta v teku večletna sanacija in utrditev vodotokov, da bodo ti odpornejši na podnebne spremembe.

"Potrebovali bomo večje število načrtovalcev, projektantov, strokovnjakov, ker so naši strokovnjaki zasuti z delom. Prepričan sem, da bo tako sodelovanje pripeljalo tudi do koristi za Slovenijo," je ocenil.

Sodelovanje je v zadnjem obdobju postalo ambicioznejše

Da dialog med državami v okviru vodne konvecije traja že tri desetletja, pa je izpostavila izvršna sekretarka Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), pod okriljem katere deluje konvencija, Tatiana Molcean. Kot je poudarila, so v zadnjem obdobju to sodelovanje zastavili ambicioznejše.

"Še tri, pet ali deset let nazaj smo se borili, da bi tema sodelovanja na področju voda postala del globalne agende. V zadnjem obdobju pa je zanjo zaradi dogodkov, kot so suše, poplave, ki se odvijajo na globalni ravni, tudi v Sloveniji, veliko zanimanja in interesa držav, da se angažirajo in prispevajo k spremembam na tem področju na globalni ravni," je podčrtala.

Slovenija v dneh zasedanja pogodbenic vodne konvencije v Ljubljani, ki poteka pod sloganom Naše vode, naša prihodnost: čezmejno vodno sodelovanje za krepitev podnebne odpornosti, od Estonije tudi uradno prevzema triletno predsedovanje konvenciji. "Vodenje tega procesa je zelo pomembna in odgovorna naloga. Imamo nove članice, ki so se pravkar pridružile, in veliko pričakovanj, ki jih moramo izpolniti," je o predsedovanju Slovenije dejala Molcean in med cilji izpostavila okrepitev sodelovanje ter graditev boljših odnosov med državami.

Program zasedanja pogodbenic vodne konvencije, ki bo potekalo do petka, je sestavljen iz visokega segmenta, splošnega dela zasedanja in 14 stranskih dogodkov. V okviru današnjega uradnega odprtja je potekal tudi slavnostni sprejem devetih novih držav h konvenciji. Vodna konvencija, ki deluje pod okriljem ZN, je sicer trenutno edini pravno zavezujoč mednarodni okvir za čezmejno vodno sodelovanje.