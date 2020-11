Mineva 20 let od nesreče, ki je vzela sedem življenj

Obnoviti je bilo treba celoten gornji del vasi. Zgradili so 12 novih stanovanjskih hiš, ki so jih lastniki postavili na drugih lokacijah kot pred plazom. "Država se je odzvala tako, kot se še ni doslej. Domačini so zadovoljni s tem, kar so dobili in kako se je obnovilo vas," je za STA povedal predsednik krajevne skupnosti Log pod Mangartom Igor Černuta.

Bojijo se novih plazov

Domačini se ne počutijo ogroženi zaradi možnosti novih plazov, zavedajo pa se tveganja. "Vprašanje, ali bi se tak dogodek lahko sploh ponovil. V vseh 20 letih po zemeljskem plazu se alarmni sistem ni sprožil niti enkrat. Takrat je prišlo pač do nesrečnega spleta okoliščin, zaradi dolgotrajnega deževja in razmočenega terena se je sprožil murasti tok in povzročil tragedijo. Za naslednji zemeljski plaz in z njim murasti tok pa bodo morali biti ustvarjeni vsaj podobni pogoji kot so bili pred 20 leti," še po pisanju STA pravi Černuta.

Log pod Mangartom ni več tak, kot je bil pred plazom pred 20 leti. Veliko se je spremenilo na bolje, predvsem pa upajo, da se je spremenilo tako, da se taka tragedija ne ponovi nikoli več, je za STA povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

V dvajsetih letih porabili 26 milijonov evrov

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor so v dvajsetih letih za odpravo posledic in sanacijo škode po plazu Stože porabili 26,4 milijona evrov iz državnega proračuna. Ocenjeni obseg še potrebnih sredstev za dokončanje vseh z lokacijskim načrtom opredeljenih ureditev znaša pet milijonov evrov, navaja STA.

Prebivalcem v dneh pred plazom priporočili, naj zapustijo domove

Že dva dneva pred tragičnim dogodkom se je po dolgotrajnih in izredno intenzivnih padavinah v oktobru in novembru, ki so bile najhujše v zadnjih 100 letih, nad vasjo sprožil prvi zemeljski plaz. Zasul in uničil je več kot 100 metrov regionalne ceste proti prelazu Predel. Občinski štab civilne zaščite iz Bovca je prebivalcem na ogroženem območju priporočil, naj zapustijo domove, vendar nekateri niso želeli oditi, piše STA.

V noči s 16. na 17. november je gmota materiala nad vasjo dosegla kritično točko zasičenosti z vodo in nad območjem prvega plazu se je sprožil drugi, še večji plaz s katastrofalnim drobirskim tokom. Ta je kmalu po polnoči z veliko hitrostjo zdrsnil po ozki strugi potoka Predelca in v nekaj trenutkih dosegel Log.

V spomin na tragični dogodek vsako leto pripravijo mašo zadušnico. Načrtovali so jo tudi letos, vendar jo bodo izvedli tedaj, ko bodo razmere zaradi epidemije covid-19 to dovoljevale. Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU pa bodo danes ob 12. uri pripravili strokovni posvet preko spletne povezave.