Memorandum o sodelovanju Slovenije in Italije na področju raziskav in inovacij

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter italijanska ministrica za univerze in raziskave Anna Maria Bernini sta v torek v Rimu podpisala memorandum o sodelovanju na področju raziskav in inovacij. Gre za nadgradnjo dosedanje povezanosti obeh držav, je ob tem ocenil minister Papič.

Na podlagi memoranduma bodo slovenski in italijanski raziskovalke in raziskovalci izvajali skupne raziskovalne projekte, so zvečer sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Ob tem so navedli, da sta Institut Jožef Stefan in italijanski Nacionalni raziskovalni svet (italijansko Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR) pred enim letom že podpisala sporazum o sodelovanju, v torek pa sta v Rimu predstavila pet slovensko-italijanskih projektov s področij nanostrukturnih materialov in kvantnih znanosti, ki so bili izbrani na razpisu na podlagi sporazuma.

Slovenija in Italija na področju raziskovanja sodelujeta že leta, "s strategijo internacionalizacije bomo to sodelovanje dodatno poglobili, saj je Italija med našimi najpomembnejšimi partnericami", so v sporočilu povzeli besede ministra Papiča.

Ob robu njegovega obiska v Italiji je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve organiziralo tudi dogodek z naslovom Znanost in inovacije, Slovenija in Italija, kjer so se povezovali slovenski in italijanski raziskovalke in raziskovalci ter gospodarstvenice in gospodarstveniki. "Posebna pozornost je bila namenjena inovacijam slovenskih podjetij, ki so predstavili svoje dosežke in načrte na področju vodikovih tehnologij, krožnega gospodarstva, vesolja in uvajanja procesov Industrije 4.0," so še zapisali na ministrstvu.