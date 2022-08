Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih zadnje ankete agencije Ninamedia za Dnevnik in Večer je Gibanje Svoboda Roberta Goloba še vedno vodilna stranka. Sledi ji SDS Janeza Janše. Najslabše se je med parlamentarnimi strankami odrezala Levica Luke Mesca.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, se je podpora Gibanju Svoboda med opredeljenimi volivci povzpela z 42,8 na 44 odstotkov. Okrepila se je tudi SDS, in sicer za 2,1 odstotne točke, kar je največ med vsemi strankami. Trenutno jo podpira 30,8 odstotka vprašanih.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

SD in Levica s padcem podpore

Tretja ostaja NSi Mateja Tonina, ki ima 0,3 odstotne točke višjo podporo kot pred enim mesecem. Tokrat so jim namerili 10,5 odstotka.

SD Tanje Fajon je padla za 0,2 odstotne točke na 6,9 odstotka. Prav tako 0,2 odstotne točke je izgubila tudi Levica Luke Mesca, ki bi se s 6,4 odstotka kot zadnja uvrstila v državni zbor.

Preostale stranke bi prejele 1,4 odstotka glasov.

Kaj razkriva primerjava z Mediano?

Spodaj si poglejte še primerjavo med zadnjima anketama Ninamedie in Mediane za Delo:

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.