Mariborski policisti bodo poostreno preverjali alkoholiziranost voznikov

Policisti že od ponedeljka izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov in ga bodo še vse do konca leta. Mariborski policisti bodo v sklopu aktivnosti ponoči med 22. in 5. uro izvedli poostren nadzor po metodologiji Promil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.