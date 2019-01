Lovca pokončala zaščiteno sovo uharico. Grozi jima do tri leta zapora.

Potem ko smo včeraj pisali o tem, da so policisti konec lanskega leta na Gorenjskem pri moškem našli zaščiteno vrsto sokola, ki si ga je iz narave nezakonito prisvojil ter ga vsaj dobro leto in pol v neustreznih razmerah zadrževal v ujetništvu, moramo poročati o novem izživljanju nad zaščitenimi vrstami ptic.

Lovca pokončala zaščiteno vrsto sove

Policisti so nam potrdili, da so podoben primer 23. decembra lani obravnavali tudi na območju Šentilja pod Turjakom pri Mislinji. Po do zdaj zbranih obvestilih sta člana Lovske družine Mislinja, 74-letni in 33-letni moški, z zračno puško in nato še s palico pokončala zaščiteno vrsto sove veliko uharico (latinsko Bubo bubo).

Lovcema grozi do tri leta zapora

Policisti Policijske postaje Slovenj Gradec so opravili ogled kraja kaznivega dejanja. Proti osumljencema bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu. Grozi jima do tri leta zaporne kazni.

Gre za kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, ki kot nezakonito opredeljuje posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli oziroma iz njih izdelanimi izdelki.

Ker sta pokončala sovo, jima grozijo tri leta zaporne kazni. Foto: Getty Images

Največja evropska sova, ki je močno ogrožena

Foto: Reuters Velika uharica je ena od največjih evropskih sov, ki zraste do 65 centimetrov v dolžino. Samice, ki so nekoliko večje od samcev, lahko čez krila merijo tudi več kot 1,5 metra. Najpogosteje velika uharica gnezdi na skalnih policah. Prepoznavna je predvsem po naglavnih čopkih perja (uhljih) in živo oranžnih očesnih šarenicah. Je nočno aktiven plenilec. Prehranjuje se z majhnimi in sredne velikimi sesalci (miši, zajci, mačke, mlada srnjad), ptiči, žabami, plazilci, žuželkami.

V Sloveniji je velika uharica močno ogrožena vrsta. Njihovo število upada zaradi izginjanja ustreznega življenjskega prostora. Glavna vzroka sta zaraščanje travnikov in pašnikov z gozdom na eni strani in intenzifikacija kmetijskih praks na drugi strani. K temu svoje doda preveliko število smrti zaradi električnih udarov. Stebri električne napeljave so namreč enkratno mesto za zasedo, vendar se velika uharica zaradi svoje velikosti lahko hkrati dotakne dveh kablov, kar omogoči, da električni tok steče čez njeno telo.

Ptic v ujetništvu več, kot so pričakovali

Iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so včeraj sporočili, da so lani začeli štiriletni projekt Adriatic Flyway 4, v okviru katerega se ukvarjajo tudi z nezakonitim zadrževanjem zavarovanih vrst ptic v ujetništvu. Ugotavljajo, da je zadrževanja zavarovanih vrst ptic v ujetništvu v Sloveniji več, kot so si do zdaj sploh lahko predstavljali.