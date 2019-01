Poglejte, na kaj so v policijski akciji naleteli gorenjski policisti #foto

Policisti so pretekli petek izvedli policijsko akcijo pri posamezniku na Gorenjskem. Ta je osumljen, da si je iz narave nezakonito prisvojil postovko, zaščiteno vrsto sokola. Vsaj dobro leto in pol jo je nezakonito in v neustreznih razmerah zadrževal v ujetništvu. Grozi mu do tri leta zapora.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je decembra lani prejelo anonimno prijavo o neprimernem in zelo verjetno tudi nezakonitem zadrževanju ujede v ujetništvu na območju Gorenjske. Na podlagi fotografij, ki so bile priložene prijavi, so podali prijavo nezakonitega zadrževanja ujede v ujetništvu na Policijsko upravo Kranj.

Foto: policija Kranjski policisti so tako pri osumljencu pretekli petek izvedli policijsko akcijo, v kateri so preiskali okoliščine prestopka. Samico postovke so zasegli in jo nato predali v veterinarsko oskrbo v zavetišče za prosto živeče živali na Muto. Veterinar je ptico pregledal in presodil, da je v dokaj dobri kondiciji, vendar bo potrebna vsaj trimesečna veterinarska oskrba. Ptica v tem stanju po mnenju strokovnjaka ne bi bila zmožna sama preživeti v naravi.

Samica postovke je na rdečem seznamu ptičev gnezdilcev. Gre za žival, za katero obstaja nevarnost, da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postala ogrožena.

Ptico v neustreznih razmerah zadrževal leto in pol

Osumljenec je ptico v ujetništvu zadrževal vsaj dobro leto in pol. Ptica je bivala v neustreznih razmerah (zamrznjena voda za pitje) in ni imela ustrezne oskrbe (kletka živali ni bila redno čiščena, po tleh kletke so bila trupla mrtvih ptic, ježa itd.).

Foto: policija Osumljenec je doma prav tako izdeloval in nadalje prodajal pasti za lov na ujede z živo vabo. Lov na ujede s pastmi je v Sloveniji prepovedan in pomeni kaznivo dejanje nezakonitega lova.

Storilcu grozi do tri leta zapora

Gre za kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, ki kot nezakonito opredeljuje posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli oziroma iz njih izdelanimi izdelki. Za dejanje bo storilec kazensko ovaden, grozi mu do tri leta zaporne kazni, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kriminalisti so s prvimi ugotovitvami seznanili tudi pristojni inšpektorat za okolje in prostor.

Ptic v ujetništvu več, kot so pričakovali

Na DOPPS so lani začeli štiriletni projekt Adriatic Flyway 4, v okviru katerega se ukvarjajo tudi z nezakonitim zadrževanjem zavarovanih vrst ptic v ujetništvu. Ugotavljajo, da je zadrževanja zavarovanih vrst ptic v ujetništvu v Sloveniji več, kot so si do zdaj sploh lahko predstavljali.

Foto: policija V društvu pozivajo vse ljubitelje ptic in narave, da jim ob zaznavi suma nezakonitega zadrževanja ptic informacije posredujejo na dopps@dopps.si ali na telefon 041 955 988.