Ljubljana turistično takso dviguje na 2,5 evra

Ljubljanski mestni svet je potrdil odlok o določitvi turistične takse, ki bo po novem poenotena in bo za vse znašala 2,5 evra. Kot je pojasnil župan Zoran Janković, so imeli na občini o tem tehtno razpravo, v okviru katere so razmišljali tudi o različnih višinah takse,

Odlok, ki so ga svetniki sprejeli po hitrem postopku, turistično takso dviguje z dosedanjih 1,265 evra na 2,5 evra. Skok bo še večji pri sobodajalcih, ki so doslej plačevali 0,63 evra.

Poleg dviga turistične odlok uvaja novo, promocijsko takso, ki jo predvideva zakon o spodbujanju razvoja turizma. Promocijska taksa bo namenjena načrtovanju in izvajanju trženja ter promociji celovite turistične ponudbe Slovenije, denar pa bo prejela Slovenska turistična organizacija.

Promocijsko takso bodo sicer začeli pobirati 1. januarja 2019, znašala pa bo 25 odstotkov turistične takse.

Kot je pojasnil vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik, je dvig turistične takse nujen, saj bo le tako mogoče zagotoviti dodatna sredstva za spodbujanje razvoja turizma, kar je nujno za doseganje razvojnih ciljev in projektov, opredeljenih v Strategiji razvoja turistične destinacije Ljubljana 2014–2020.

V NSi so z dopolnilom predlagali, da bi bili plačila turistične takse v celoti med drugim oproščeni študentje iz tretjih držav, ki so prejemniki državne štipendije ali so udeleženci organizirane mobilnosti v programih EU, a so svetniki dopolnilo zavrnili.

Zlasti med svetniki opozicije je bilo slišati pripombe o visoki spremembi turistične takse pri sobodajalcih. Janković je pojasnil, da so imeli na občini tehtno razpravo o tem, ali bi iz višine 2,5 evra izločili hostle in sobodajalce, a bi se te izjeme nato širile. Po premisleku so jo poenotili. So pa po besedah župana ugotovili, da nekateri hoteli štiri leta niso plačevali te takse, zdaj jih bodo kaznovali.