Litijska cesta v Ljubljani od danes zaprta skoraj tri mesece

Zapora za ves promet naj bi trajala predvidoma do 30. junija. Foto: STA

V prestolnici bodo danes zaradi del za ves promet zaprli Litijsko cesto na odseku med Pesarsko in Fužinsko cesto. Zapora bo trajala predvidoma do 30. junija. Rekonstrukcija ceste spada v sklop projekta Čisto zate, v okviru katerega ljubljanska občina dograjuje kanalizacijsko omrežje, hkrati pa na cestah ureja preostalo komunalno in cestno infrastrukturo.