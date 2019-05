Listi SDS se nasmihajo trije poslanski stolčki

Agencija Valicon v zadnji raziskavi napoveduje razporeditev poslanskih sedežev na evropskih volitvah. Če je mogoče verjeti napovedim, bo zmagovalka skupna lista SDS in SLS. Če se bodo volitve razpletle v skladu z raziskavo, bo skupna lista SDS in SLS dobila tri poslanske sedeže, po en sedež pa bi pripadel listi LMŠ in SD. Po en poslanski sedež naj bi dobili tudi NSi in Levica. Boj za osmi mandat pa ostaja odprt.

Kot napoveduje raziskava Valicona, bo volilna udeležba najverjetneje okoli 30-odstotna.

Raziskava Politikon-EP, Valicon 2019. Foto: Valicon.net

Anketo je družba Valicon izvajala od torka do danes na vzorcu 3.028 anketirancev. Raziskavo so izvedli v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si, ki velja za največji spletni panel anketirancev v Sloveniji.

Rezultati so reprezentativni za slovensko populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja ter na rezultat volitev junija 2018, so zapisali na Valiconu.