Lidl Slovenija ustvarja boljši svet: Na blagajnah ne bo več plastičnih vrečk

Lidl Slovenija v letošnjem letu praznuje pet let svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet , pod katero so združili številne družbenoodgovorne aktivnosti podjetja. Skrb za okolje je poleg odgovornega ravnanja v odnosu do zaposlenih, družbe, v kateri delujejo, in zagotavljanja vse bolj trajnostne ponudbe izdelkov eden od temeljnih stebrov družbenoodgovornega ravnanja. Lidl Slovenija zato sprejema zavezo o sistemskem zmanjševanju uporabe plastičnih materialov.

Oglasno sporočilo

Tako načrtujejo, da bodo pri svojem poslovanju do leta 2025 za 20 odstotkov zmanjšali uporabo plastičnih materialov ter da bo istega leta vsa plastična embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih znamk izdelana tako, da jo bo mogoče 100-odstotno reciklirati ali ponovno uporabiti. Prvi korak k uresničevanju zaveze o zmanjševanju plastike bodo izvedli že kmalu – od 1. junija na blagajnah Lidla Slovenija ne bo več plastičnih vrečk.

Od junija 2018 bodo lahko Lidlovi kupci na blagajni izbirali med različnimi papirnatimi vrečkami (s FSC-certifikatom za papir iz trajnostnega vira), ki se jih lahko odloži med star papir ali na kompostnik. V prodaji bodo preostale še trajne vrečke, izdelane iz reciklirane plastike, ter vrečke za zagotavljanje hladilne verige za toplotno občutljive izdelke. Kmalu bodo kot novost v ponudbo dodali tudi bombažno vrečko, ki bo izdelana v okviru pravične proizvodnje (Fairtrade).

"Z umikom navadnih plastičnih vrečk iz prodaje želimo dodati kamen v mozaiku trajnega zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk, obenem pa kupcem ponuditi trajnostno alternativo. Prepričani smo, da bodo kupci naš ukrep pozdravili in s tem aktivno pripomogli k zmanjšanju odpadne plastične embalaže," je ob tej priložnosti povedal Gregor Kosi, generalni direktor Lidla Slovenija.

Sočasno z umikom plastičnih vrečk z blagajn je Lidl Slovenija po vzoru mednarodne skupine Lidl sprejel zavezo, da bodo do leta 2025 zmanjšali uporabo plastičnih materialov v svojem poslovanju za 20 odstotkov. Zavezali so se tudi, da bo do leta 2025 vsa embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih znamk narejena iz plastičnih materialov, ki jih bo mogoče 100-odstotno reciklirati, obnoviti ali ponovno uporabiti.

K zmanjševanju in spremembam pri plastični embalaži bodo v Lidlu pristopili postopoma, vseskozi pa bodo imeli v mislih ohranjanje kakovosti izdelkov. "Embalaža izdelka ima pomembno funkcijo – živilo varuje, podaljša rok uporabnosti in omogoča, da ostane neoporečno. Tudi pri prilagoditvah plastične embalaže bo to naše vodilo, saj želimo na vsakem koraku kupcem ponujati najboljše razmerje med kakovostjo in ceno," pojasnjujejo v Lidlu. Dodajajo še, da bodo rešitve, prijazne do okolja, na področju embalaže iskali v tesnem sodelovanju z dobavitelji.

Lidlova trajnostna pobuda Ustvarimo boljši svet praznuje pet let

Lidl Slovenija je leta 2013 svoje družbeno odgovorne aktivnosti združil v okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet. Od nastanka pobude se je Lidl Slovenija še intenzivneje povezal s številnimi humanitarnimi organizacijami, športnimi in izobraževalnimi ustanovami ter tudi znotraj podjetja izpeljal ali ustvaril različne projekte, s katerimi pripomorejo k reševanju pomembnih družbenih vprašanj in drugih izzivov.

Prizadevanja Lidla Slovenija so s priznanji potrdile številne organizacije. O skrbi za zaposlene pričajo Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za 2017 in 2018 ter polni certifikat Družini prijazno podjetje. Nagrada za družbeno odgovornost horus, leta 2014 jo je Lidl Slovenija prejel za celostno strategijo družbene odgovornosti, leta 2016 pa za družbenoodgovoren projekt sodelovanja z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskim komitejem (ŽSIS-POK), potrjuje spoštljiv odnos do skupnosti, zaposlenih, dobaviteljev in kupcev, ob tem pa se Lidl Slovenija loteva še drugih družbenoodgovornih projektov. Tako z donacijami URI – Soča skozi vse leto skrbijo za učinkovitejšo rehabilitacijo pacientov, s programom Ekošola v okviru projekta Hrana ni za tjavendan spodbujajo zmanjševanje količin zavržene hrane v izobraževalnih ustanovah, od leta 2016 pa so ponosni podpornik (ŽSIS-POK), s katerim v letošnjem letu aktivno ozaveščajo mlade invalide in njihove starše o pomenu športa za večjo kakovost življenja.

Odlični odzivi na projekte Lidlova Lojtr'ca domačih in Lidlov mladi vinar ter tesna partnerstva z dobavitelji, s katerimi Lidl Slovenija ustvarja trajnostne pobude in izdelke za vitalen življenjski slog, dajejo podjetju zagon za skrbno ponudbo, prijazno do okolja. "Že lani smo se zavezali, da bomo do leta 2025 v vseh izdelkih lastnih blagovnih znamk vsebnost dodanega sladkorja in soli zmanjšali skupno za 20 odstotkov. Lani smo iz prodaje tudi umaknili jajca iz razširjene baterijske reje, ki je v Sloveniji še dovoljena, in se odločili za prodajo jajc z minimalnim standardom hlevske reje," ukrepe na področju bolj trajnostne ponudbe našteva Gregor Kosi.

Na okoljskem področju izvajajo ukrepe za zmanjševanje obremenjevanja okolja – skrbijo za čim bolj izkoriščene logistične poti, saj so tovornjaki na vseh poteh več kot 90-odstotno polni, redno obnavljajo svojo mrežo trgovin s tehnologijami, bolj prijaznimi do okolja: na primer s souporabo toplote iz hladilnih naprav v novejših trgovinah, z vgrajevanjem hladilnih teles, ki porabijo manj električne energije, z uporabo LED-tehnologije pri osvetljevanju trgovin ...

Petletnico obstoja trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet so pospremili s trženjsko akcijo, s katero želijo opozoriti na enega od ključnih namenov pobude – to je soustvarjanje boljšega sveta. "Pobuda Ustvarimo boljši svet temelji na prepričanju, da lahko boljši svet ustvarimo s skupnimi koraki. V Lidlu Slovenija izvajamo številne aktivnosti, a obenem vemo, da lahko konkretne premike dosežemo le s pomočjo naših kupcev, zaposlenih, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Takšno sodelovanje bogati številne naše projekte in nas zavezuje k ustvarjanju boljšega sveta tudi v prihodnje," še pojasnjuje Gregor Kosi.