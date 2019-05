Levica za prenos nepremičnin z DUTB na stanovanjski sklad

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal poslanec in koordinator Levice Luka Mesec, Slovenija že 25 let nima stanovanjske politike, republiški stanovanjski sklad je zadnjo finančno injekcijo za gradnjo stanovanj dobil leta 2008.

"Glavna žrtev te državne neaktivnosti so mladi," je povedal in dodal, da najemnine "letijo v nebo", višajo se tudi cene stanovanj, hkrati mladi težko dobijo posojila. Edina alternativa dragemu najemu ali dolgoletnemu kreditu je življenje pri starših ali odhod v tujino, je menil.

Zato v Levici skladno s sporazumom s koalicijo predlagajo, da bi del potrebnih stanovanj - po poslančevih besedah je v državi potrebnih 9100 najemnih stanovanj, od tega 4200 v Ljubljani - zagotovili s prenosom stanovanjskih nepremičnin in zemljišč z DUTB na sklad.

Javna najemna stanovanja

"Nepremičnine, ki jih ima slaba banka, bi lahko služile kot javna najemna stanovanja, da bi lahko mladi, družine in vsi ostali, ki si nepremičnine pod danimi pogoji ne morejo privoščiti, v njih živeli," je dejal Mesec.

Predlog novele zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank tako predvideva, da DUTB (ne glede na določbe o prenehanju delovanja DUTB konec leta 2022 in prenosu ostanka premoženja na SDH ter o zahtevanem donosu od prodaje premoženja) še letos na sklad prenese stanovanjske stavbe, stanovanjske enote, zemljišča s stavbami in stavbna zemljišča, na katerih je možno graditi stanovanja. Po predlogu bi morala DUTB v enem mesecu po uveljavitvi novele pripraviti seznam vseh nepremičnin, s katerimi razpolaga.

Foto: STA

Za nepremičnine, ki so že v prodaji, bi po njihovem predlogu vlada kot skupščina DUTB prodajo ustavila.

Prenos bi bil neodplačen. "Te nepremičnine smo že plačali. Državljani in državljanke smo v sanacijo slovenskih bank investirali pet milijard evrov. Tukaj gre zgolj za premikanje iz enega državnega žepa v drugega," pravi poslanec.

Mesec: Na ministrstvu načelno strinjanje

Glede predloga so v četrtek pripravili sestanek s koalicijo ter ministrstvoma za okolje in prostor in za finance. "Prejeli smo nekaj komentarjev, a tudi načelno strinjanje z ukrepom," je povedal Mesec in dodal, da bodo komentarje upoštevali ter predlog novele v postopek DZ vložili najkasneje v dveh tednih.