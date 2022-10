Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaenkrat mesec oktober še ni končan, a po 25 dneh, ki jih imajo na ARSU v analizi, vse kaže, da bo najtoplejši v zgodovini meritev. Do sedaj je bil najtoplejši oktober leta 1966. 1. november pa nam bo po ljudskem izročilu napovedal, kakšna bo letošnja zima.

Na ARSU ne morejo podati daljnosežnih napovedi vremena, a ljudsko izročilo s tem nima težav. Na agenciji sicer pravijo, da ohladitev za enkrat še ni na obzorju.

"November bo lep in Martinov praznik bomo v soncu praznovali, vse tja do konca novembra, okoli Klemna 25., se bo skazilo in prav bi bilo, če bi bilo tako. Zato ker nam tisti novembrski sneg pomeni zaloge vode za naslednje leto," je pojasnil Dušan Kaplan, poznavalec ljudske kulture.

Po ljudskem izročilu sta pred nami lep november in december. Za božič po pratiki lahko pričakujemo prvi obsežen sneg. Prav tako je letos na god Gala, to je 15. oktobra, bilo lepo in suho vreme, kar pomeni, da nas čaka sušno leto 2023.

Kaj vse nam lahko prinesejo podnebne spremembe?

Topla jesen je v času energetske draginje sicer dobrodošla, a klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj ob tem opozarja, da je verjetnost za toplejše jeseni vse večja, "kar kaže, da gre za globalne spremembe in žal je tukaj za njimi človek."

"Podnebne spremembe niso samo toplejši dnevi, so tudi spremenjen vodni krog, naravne nesreče, suše, poplave, tukaj gre lahko za velike škode lahko in to nas mora skrbeti," še dodaja Kajfež Bogatajeva.