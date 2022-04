Novi helikopter, ki so ga zaposleni v letalski enoti poimenovali Julka, ima v potniški kabini 10 sedežev. Lebdi lahko na višini do 4500 metrov, njegova maksimalna hitrost je 300 kilometrov na uro, maksimalen doseg je 800 kilometrov, s polnim rezervoarjem goriva lahko leti do štiri ure, Triglav pa doseže pet minut hitreje kot Agusta Bell 412, ki jo nadomešča, torej v 10 do 11 minutah.

Helikopter je opremljen za izvedbo vseh vrst policijskih nalog razen snemanja in nadziranja prometa, saj nima nameščene kamere. Zaradi svoje zmogljivosti pa je posebej primeren za reševanje iz gora.

Foto: STA

"V 55. letu delovanja Letalske policijske enote danes dosegamo enega izmed naših glavnih ciljev, to je poenotenje in modernizacija flote helikopterjev," je poudaril vodja Letalske policijske enote Dejan Kink. Kot je pojasnil, sta bila nazadnje dva enaka helikopterja nabavljena leta 1985, vsak naslednji nabavljen helikopter pa je bil drugačen.

"Po 37 letih so odločevalci prisluhnili ekonomskim, tehničnim, operativnim in varnostnim razlogom, ki so govorili v prid enakemu tipu helikopterjev," je izpostavil Kink. Novi transportni helikopter je namreč enak helikopterju, ki ga je policija dobila v začetku leta 2020. Ker je novejši, je sicer zmogljivejši, zato bodo v okviru pogodbe o njegovem nakupu, ki je bila vredna 15 milijonov evrov, posodobili tudi prvega.

Foto: STA

Foto: STA