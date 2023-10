Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija mora pospešiti politike in ukrepe na okoljskem področju, je po srečanju z evropskim komisarjem za okolje Virginijusom Sinkevičiusom povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Med okoljskimi tematikami, ki sta se jih sogovornika dotaknila, je bila tudi implementacija evropskega zelenega dogovora.

Kot je po srečanju pojasnil Kumer, sta se z evropskim komisarjem za okolje, oceane in ribištvo na delovnem kosilu dotaknila veliko aktualnih okoljskih tematik EU, prednjačila pa je tema zelenega prehoda, ki se s sprejetjem vseh direktiv in uredb počasi približuje koncu.

"To tematiko moramo reševati skupaj na evropski ravni"

Ob tem je minister ocenil, da ima ogromno zaslug za uspešno implementacijo tega zakonodajnega paketa prav Sinkevičius. Izrazil mu je podporo pri sprejemanju zakonodaje, o kateri trenutno pogajanja med Svetom EU in Evropskim parlamentom še tečejo.

V luči podnebnih kriz, katerim smo priča ne samo v Sloveniji, temveč po vsem svetu, pa sta se, tako Kumer, s komisarjem strinjala, da morajo članice EU to tematiko reševati skupaj na evropski ravni, vsaka država pa mora aktivno prispevati tudi sama.

Slovenija mora tako po oceni ministra na področju okolja pospešiti sprejem politik in ukrepov, ob tem pa najti primerne rešitve tudi za okrepitev področja javnega potniškega prometa.

Kumru se zdi ob tem bistveno, da bo vlada do konca januarja po najbolj ambiciozni časovnici sprejela podnebni zakon in ga poslala v DZ. Zakon, ki je sestavni del vladnega programa za 2024, bi lahko sprejeli do začetka drugega trimesečja, kar bi bil "zelo močan signal, da Slovenija misli resno z obravnavo podnebnih sprememb".

Spregovorila sta tudi o obnovi Slovenije po poplavah

V okviru pogovorov pa sta se Kumer in Sinkevičius posvetila tudi vprašanju obnove Slovenije po poplavah. Kot je povedal komisar, je ministru zagotovil, da je komisija pripravljena Sloveniji pomagati že od samega začetka, trenutno pa nadaljuje z aktivnostmi, da bo lahko država ustrezno odpravila posledic avgustovskih obsežnih poplav.

Slovenija pa lahko po oceni komisarja pomembno vlogo odigra tudi pri podpori ukrepom EU glede zagotavljanja kakovosti zraka, ravnanja z odpadnimi vodami in pri direktivi o odpadni embalaži, kjer Slovenija tudi sama posodablja domačo zakonodajo.

Čeprav je bilo pričakovati, da bo komisar s slovenskimi vladnimi predstavniki govoril tudi o prostovoljnih ukrepih na območjih Nature 2000 v Sloveniji, o katerih sta se ministrstvi za kmetijstvo in naravne vire ter prostor po spomladanskih protestih na začetku poletja dogovorila s kmeti, pa tega po njegovih besedah ni bilo na dnevnem redu, saj so pred tem na to temo že potekali intenzivni pogovori s kmetijsko ministrico Ireno Šinko.

Komisar, ki je sicer vnovič izpostavil, da prostovoljni ukrepi do sedaj niso prinesli potrebnih rezultatov, je ob tem napovedal, da bo Evropska komisija učinkovitost teh ukrepov preverila v roku najmanj enega leta.

Komisar se je v okviru delovnega obiska v Sloveniji danes sicer najprej srečal s predsednico države Natašo Pirc Musar in državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade, pristojnim za zadeve EU, Igorjem Mallyjem. Sestal se je tudi s člani parlamentarnih odborov za zadeve EU, infrastrukturo, okolje in prostor ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.